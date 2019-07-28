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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.

Свадьба спортсменки и высокопоставленного чиновника состоялась в августе 2015 года в Сочи. При этом, по словам Навки, после этого события в её жизни стало гораздо больше работы и общественного внимания. При этом замужество никак не отразилось на её внутреннем состоянии и стиле жизни.

Я хожу по тем же магазинам, отдыхаю в тех же местах. Работать, мне кажется, стала ещё больше. А вот внимание окружающих, конечно, усилилось, — призналась фигуристка в интервью «АиФ».

Она также добавила, что появились и недоброжелатели, которые специально пытаются спровоцировать какую-то негативную реакцию.

Я такая, какая есть, никогда не играю, очень не люблю лукавства и никогда не вру ни себе, ни окружающим, — сказала Навка, уточнив, что не обращает внимание на критику от «дурных или специально обученных людей».

Встречу с Песковым спортсменка назвала везением и одновременно большим трудом, так как семейная жизнь, по её словам, это каждодневная работа, где трудиться должны и муж, и жена. В заключении Навка призналась, что ей интересен внутренний мир и интеллект Пескова, а также то, что с ним она может беседовать на любые темы и узнавать много нового.

В итоге у нас происходит интеллектуальный и энергетический обмен, — сказала супруга пресс-секретаря президента РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 млн рублей, его супруга, фигуристка Татьяна Навка — 218,6 млн рублей. При этом в 2017-м официальный представитель главы государства обогатился на 14,343 млн, а спортсменка попала в рейтинг самых состоятельных кремлёвских жён, получив 200,385 млн.

Ранее News.ru писал о том, что олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Она опровергла информацию о том, что ребёнок занимается нелюбимым делом. По её словам, 5-летний Саша является настоящим трудоголиком, так как хочет стать чемпионом. При этом Навка подчеркнула, что он не идёт на поводу у желания родителей.