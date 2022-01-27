Насилие, оргии, наркотики: сериал о тайнах основателя Playboy шокировал мир

Спустя пять лет после смерти основателя Playboy Хью Хефнера американский телеканал A&E показал первые эпизоды 10-серийного документального сериала «Секреты Playboy». Ещё при жизни медиамагната, придумавшего самый известный эротический журнал планеты, с которого началась сексуальная революция, ходили слухи о шумных тайных вечеринках с участием моделей Playboy, знаменитостей, политиков за закрытыми дверьми его гигантского особняка в Лос-Анджелесе. Но рассказать о насилии, принуждении к употреблению наркотиков, обязательных оргиях пять дней в неделю жившие с Хефнером женщины решились только сейчас.

Какие шокирующие факты раскрыл сериал, почему топ-модели годами молчали о насилии и как основатель Playboy записывал компромат на звёзд — в материале NEWS.ru.

Рождение легендарного Playboy

Хью Марстон Хефнер — основатель и шеф-редактор эротического журнала Playboy. После обучения в университете будущий издатель, трудившийся тогда на должности рядового сотрудника рекламного отдела журнала Esquire, задумался о создании собственного проекта. У молодого человека не было стартового капитала, а руководство отказалось повышать ему зарплату. Тогда Хефнер уволился и стал собирать деньги на создание своего журнала. Часть суммы он взял в кредит в банке — $600 под залог своей мебели, а остальные $8000 занял у друзей. Всего в его проект проинвестировали 45 человек, в числе которых была и его мать.

Впервые Playboy вышел в декабре 1953 года, без порядкового номера. Хефнер не был уверен в успехе проекта и мало надеялся на появление второго выпуска. Однако его опасения были напрасны, журнал разошёлся тиражом более 50 тысяч экземпляров. На обложке красовалась фотография обнажённой актрисы Мэрилин Монро, набиравшей тогда популярность.

Фирменный логотип Playboy — кролик в смокинге — Хефнер разработал вместе с первым дизайнером журнала Артом Полом. Хефнер решил одеть кролика в смокинг для большей интеллигентности. На сегодняшний день львиную долю дохода Playboy приносит продажа авторских прав на использование логотипа. Кролика используют для украшения ювелирных изделий, одежды, духов, алкоголя.

Развратные вечеринки с Джоли и Шварценеггером

Первый выпуск Playboy наделал много шума, и уже к концу 1950-х ежемесячные продажи издания достигли миллиона экземпляров. Доход Хефнера значительно вырос, составив более $10 миллионов в год. Издатель смог приобрести особняк в Лос-Анджелесе — этот дом и стал местом развратных вечеринок. В нём было 29 комнат, винный погреб, кинозал со встроенным органом, игровая, три помещения с зоопарком, бассейн, баня и многое другое.

Слухи об ужасах, происходивших внутри особняка Playboy, ходили ещё при жизни Хефнера, однако он не допускал, чтобы информация об этом просачивалась в СМИ. После его смерти (Хефнер скончался в 2017-м на 92-м году жизни) женщины стали постепенно раскрывать жуткие подробности. Они рассказали о развратных вечеринках, которые посещали такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Арнольд Шварценеггер, Памела Андерсон с Томми Ли.

Постоянными участницами оргий были топ-модели Playboy, работавшие в журнале и жившие в особняке Хефнера. По словам свидетелей, их накачивали наркотиками, насиловали, заставляли заниматься сексом с животными. Бывшие девушки Хефнера признавались, что в доме всегда было много запрещённых веществ, к наркотикам пристрастились даже домашние питомцы. А у самого издателя был запас таблеток, которые он называл «раздвигатель ног». Под их действием девушки якобы готовы были исполнять любые желания посетителей особняка.

Это было похоже на культ. За женщинами ухаживали и заставляли поверить, что они являются частью этой семьи. И он (Хью Хефнер. — NEWS.ru) действительно верил, что эти женщины принадлежат ему, — рассказала в сериале бывший директор по продвижению Playboy Мики Гарсия.

KC Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секс под камерами и шантаж

Сериал «Секреты Playboy», согласно анонсу, расскажет зрителям, что скрывалось за дверьми резиденции издания. В нём покажут архивные кадры и воспоминания нескольких бывших моделей Playboy.

Первая серия вышла в эфир 24 января, главной героиней стала дочь давнего врача Хефнера Дженнифер Сагинор, которая впервые попала в особняк Playboy ещё в шестилетнем возрасте. Отец привёл её туда, сказав, что это «волшебное королевство», где можно есть любые сладости. Хефнера девочка считала своим дядей.

Когда Дженнифер исполнилось 11 лет, отец, у которого была собственная комната в особняке, поселил дочь рядом. Она присутствовала на всех секс-вечеринках и имела полную свободу действий. Присутствие ребёнка, по её словам, нисколько не смущало Хефнера.

Я видела, как девушки делали вещи, которые я не понимала тогда. Они были голые, вокруг них были мужчины, а они стояли на четвереньках на полу и были под наркотиками. Это действительно напугало меня, — рассказала дочь врача Хефнера.

В 15 лет, как вспоминает Сагинор, она влюбилась в одну из подруг Хефнера — модель Playboy по имени Кендалл. Девушка объяснила, что вдали от матери «жаждала любви, которую могла дать только женщина», и призналась, что стала близка с новой подругой. То есть будучи несовершеннолетней, Дженнифер вступила в интимные отношения со взрослой женщиной.

Хефнер знал о романе своей подруги с 15-летней девочкой, поскольку весь особняк был увешан камерами. У основателя издания было множество записей, компрометирующих как гостей особняка, так и самих моделей. Именно из-за этого многие из них годами не могли покинуть дом Хефнера, поскольку боялись сливов информации. Хозяин особняка шантажировал гостей и подруг, и они долгие годы молчали о его жестоких правилах.

Zach Lipp/Newscom/Global Look Press

Как Хефнер контролировал полицию и прессу

Встречавшаяся с Хефнером Сондра Теодор предположила в сериале, что благодаря имеющимся записям издатель мог контролировать и прессу.

Он специально впускал средства массовой информации (журналистов. — NEWS.ru) на все эти вечеринки, потому что обычно они в конечном итоге делали то, о чём потом пожалеют, — рассказала она.

Женщина добавила, что если о Хефнере писали что-то негативное в прессе, он просто напоминал авторам публикаций о происходившем внутри его особняка. Герои сериала отметили, что у основателя Playboy были и другие способы избежать скандалов. Он имел давние связи с полицией, а многие из его охранников были бывшими полицейскими.

Бывшие девушки Хефнера рассказали в «Секретах Playboy», что для моделей был установлен комендантский час. Им также нельзя было отлучаться из особняка без уважительной причины, а отказывавшихся от оргий девушек накачивали наркотиками. Хефнер старался тотально контролировать не только их действия, но и внешность. Большинство девушек были похожи: пышные формы и светлые волосы. Когда его первая официальная девушка Холли Мэдисон коротко остригла волосы, Хефнер пришёл в ярость и назвал её «уродливой».

По словам героинь сериала, у Хефнера всегда было как минимум три-четыре любимые подружки. Одна из них «назначалась» главной, другие стремились занять её место. Таким образом Хефнер стравливал их друг с другом, требуя от них при этом беспрекословного подчинения.

Что ответил Playboy на обвинения против Хью Хефнера

Вечеринки в особняке основателя Playboy продолжались вплоть до его смерти. За год до ухода из жизни предприниматель продал дом топ-менеджеру Metropoulos & Co. Дарену Метропулосу за $100 миллионов. В договоре было прописано условие, по которому Хефнер мог до конца своих дней жить в особняке и делать что хочет.