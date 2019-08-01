32-летняя актриса Надежда Михалкова решилась сесть на аттракцион с железным быком, который пытается сбросить своего седока. Она призналась, что с делала это в память о точно таком же поступке, который когда-то совершила ее мать — Татьяна Михалкова.
Мне лет 8. Я мама и папа пришли в парк аттракционов. Мама решила пойти на «быков», да-да , тех самых , на которых я , спустя 25 лет, тоже захотела прокатиться. Я помню как мы с папой стояли и смотрели, как мама, с присущей ей нежностью, азартом и наивностью пыталась «оседлать быка». Много лет я проходила мимо этого аттракциона и вспоминала как это было, а несколько дней назад, я захотела, чтобы у моих детей были такие же воспоминания как у меня, — написала она в своем микроблоге.