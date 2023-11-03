На входе встречает катафалк: как выглядит московская «выставка гробов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Некрополь — World Russia 2023» в выставочном центре «Крокус Экспо»

В столичном центре «Крокус Экспо» открылась выставка «Некрополь — World Russia 2023» — крупнейшая в России из тех, что полностью посвящены похоронному делу. Представители ритуальной сферы демонстрируют на ней гробы, могильные плиты и новинки «траурной моды». Выставка регулярно открывается с 1993 года.

«Культура погребения — основа культуры человеческой памяти, а усопшие — совесть народа. Испокон веков места погребения считались священными, а их запустение — смертельным грехом и признаком культурного кризиса государства. Траурная обрядность — символическая форма воспитания живущих на опыте ушедших поколений. Основная задача траурного ритуала — принести облегчение, утешить находящихся в трауре, сопереживая, соучаствуя в их горе. И потому людей случайных в похоронном сервисе быть не может», — отмечают организаторы мероприятия.

На входе в экспозицию посетителей встречает дорогой черный катафалк, за которым виднеется надпись: «Дорога в последний путь». В этот раз выставка не избежала и военной тематики. Что можно увидеть на новом «Некрополе» — в фоторепортаже NEWS.ru.

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