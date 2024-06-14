На «Острове Мечты» стартует фестиваль «Лето яркого цвета»

Фото: Пресс-служба «Острова мечты»

В Южном ландшафтном парке «Острова Мечты» в Москве 15 июня стартует ежегодный фестиваль «Лето яркого цвета». Гости фестиваля смогут посетить паблик-токи, лекции с известными психологами, мастер-классы по популярным видам спорта, а также поучаствовать в тренингах по актерскому мастерству и сценической речи.

Не останутся без внимания и маленькие гости парка аттракционов. Их ждут шоу с аниматорами, детские дискотеки, а проявить свои творческие способности они смогут в креативных мастерских.

Завершат программу выступления под открытым небом кавер-групп и DJ-set.

Мероприятия фестиваля будут проходить бесплатно каждые выходные до августа включительно с 10:00 до 22:00. В случае изменения погодных условий активности будут перенесены в городской променад «Острова Мечты» на площадь «Москва».

Ранее портал NEWS.ru вместе с гостями парка аттракционов «Остров Мечты» отметил День защиты детей. 1 июня на площадке мастер-классов в Южном ландшафтном парке в рамках праздничной программы ребята могли написать хорошие новости и получить подарки от редакции.