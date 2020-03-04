Пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Речь идёт о модели Storm Adrenaline.
Кроссовки были выпущены осенью 2019 года. Если посмотреть на них сверху, дизайн носка и язычка напоминает чёлку и усы Гитлера.
Как
Российские пользователи также обратили внимание на то, что такой крой и расцветка кроссовок напоминают писателя Николая Гоголя.
Как писал NEWS.ru, в Печерском суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в качестве доказательства предъявили мемы с Адольфом Гитлером. Отмечается, что эта демонстрация вызвала смех в зале.
Добавьте наши новости в избранные источники