https://static.news.ru/photo/f096f83a-5dec-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Речь идёт о модели Storm Adrenaline.

Кроссовки были выпущены осенью 2019 года. Если посмотреть на них сверху, дизайн носка и язычка напоминает чёлку и усы Гитлера.

Как отмечает Esquire, на схожесть могли обратить внимание из-за истории бренда. Основатели компании Puma Рудольф и Адольф Дасслеры были на стороне нацистского режима и состояли в НСДАП. Кроме того, за счёт производства обуви для национал-социалистов им удалось разбогатеть.

Российские пользователи также обратили внимание на то, что такой крой и расцветка кроссовок напоминают писателя Николая Гоголя.

Как писал NEWS.ru, в Печерском суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в качестве доказательства предъявили мемы с Адольфом Гитлером. Отмечается, что эта демонстрация вызвала смех в зале.