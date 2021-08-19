Москвичи узнали себя на фото 1950-х

В группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» в социальной сети Facebook опубликован снимок купающихся на Софийской набережной подростков. Многие пользователи отметили своё сходство с людьми на фотографии.

Это спуск к Москва-реке прямо напротив моего дома № 18 на Софийской набережной. А я вроде прямо по центру, — написал один из пользователей.

О Москве и москвичах (О тебе и обо мне) / Facebook

Одни говорили, что на снимке точно присутствует их молодая версия, другие отметили, что часто проводили время на этом месте. Другие удивились тому, что в Москва-реке можно было купаться.

Ранее на своей странице во «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографии с детьми. По его словам, снимок был сделан в День Ашура, священный для мусульман день.

Он также опубликовал видео, где вместе с женой и детьми сидит за праздничным столом. В ходе торжественного мероприятия Кадыров подарил детям подарки, а также расписался на их футболках со своим изображением.