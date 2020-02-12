https://static.news.ru/photo/d62d4358-4d95-11ea-9c09-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Paul Marriott via imago-images.de/Global Look Press

Квартира, принадлежащая королеве Великобритании Елизавете II, выставлена на продажу в Москве. Её площадь составляет 250 кв. м.

Жильё расположено в 1-м Обыденском переулке, неподалёку от храма Христа Спасителя. Причина продажи квартиры неизвестна. Стоимость её не раскрывается, но по словам экспертов, может составлять от одного до полутора миллионов рублей за квадратный метр, сообщает портал «7 дней».

В общей сложности британская королева владеет четырьмя квартирами в центре российской столицы. Их суммарная площадь превышает 800 кв. м. Проживают в них сотрудники посольства Канады.

Ранее NEWS.ru писал, что Елизавету II расстроило известие о разводе её старшего внука Питера Филлипса с супругой Отем Келли после 12 лет брака. Инициатором развода является Келли. СМИ предположили, что она хочет последовать примеру принца Гарри и Меган Маркл и покинуть Великобританию.