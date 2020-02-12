Квартира, принадлежащая королеве Великобритании Елизавете II, выставлена на продажу в Москве. Её площадь составляет 250 кв. м.
Жильё расположено в 1-м Обыденском переулке, неподалёку от храма Христа Спасителя. Причина продажи квартиры неизвестна. Стоимость её не раскрывается, но по словам экспертов, может составлять от одного до полутора миллионов рублей за квадратный метр,
В общей сложности британская королева владеет четырьмя квартирами в центре российской столицы. Их суммарная площадь превышает 800 кв. м. Проживают в них сотрудники посольства Канады.
Ранее NEWS.ru писал, что Елизавету II расстроило известие о разводе её старшего внука Питера Филлипса с супругой Отем Келли после 12 лет брака. Инициатором развода является Келли. СМИ предположили, что она хочет последовать примеру принца Гарри и Меган Маркл и покинуть Великобританию.
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