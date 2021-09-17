«Могут и избить»: москвичам посоветовали не путешествовать по глубинке

Туристам с московскими номерами нужно быть аккуратнее, когда они передвигаются по глубинке России. Это касается не всех регионов, но в целом москвичам не рады почти везде. Как рассказал опытный путешественник в блоге на «Яндекс. Дзен», на юге, например, номера 777 и прочие, как красная тряпка для быка.

Сразу все видят, приехали москвичи. Деньги у москвичей есть, значит можно заработать. Так очень часто делают инспекторы ГАИ в Краснодарском крае с московскими туристами, — написал автор блога.

Исключение составляют маленькие глухие деревушки Русского Севера, где столичным гостям всегда рады. Он объяснил, что почти у каждой семьи есть родственники в Москве, поэтому для них это почти родная земля. Но и тут есть нюансы. Если, например, местные узнают, откуда ты приехал, сразу накручивают цены. Но в целом ведут себя доброжелательно.

А вот чем дальше за Урал, тем страшнее и опаснее москвичу передвигаться на личном автомобиле. В Читинской области или Забайкалье машину даже могут побить камнями. Если просто узнают, что ты из Москвы — могут избить. Путешественник призвал никогда не останавливаться в маленьких деревнях Сибири и даже не думать о «культурном отдыхе» с местными жителями, особенно в Туве.

Ранее российская туристка Наталья Халилова впервые с семьёй отдохнула в Турции по схеме «всё включено» и поделилась своими впечатлениями в Сети. Она рассказала, что большинство российских туристов «пьют уже в 10 утра».