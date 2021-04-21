16+

Рубрики

Медиа

Архив

Life Style

Модный карантинный формат: неделя моды «Мерседес» снова проходит в онлайне

10:54, 22 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице началась ежегодная Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Как и год назад, из-за бушующей в мире пандемии коронавируса неделя моды проходит в онлайн-формате.

Ведущие дизайнеры и модельеры России и зарубежья с 19 по 24 апреля будут представлять свои работы в рамках мероприятия.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео