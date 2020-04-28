Модельер: Кейт Миддлтон не носит бюстгальтер

https://static.news.ru/photo/3022efe6-8961-11ea-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALPR/AdMedia /Global Look Press

Эксперт по королевскому этикету Майки Мейер прокомментировал наряды супруги герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон. В частности, он затронул тему нижнего белья.

Нижнее бельё и бюстгальтеры считаются интимной одеждой, и для членов королевской семьи выставлять его напоказ просто недопустимо, — заявил Мейер.

По словам эксперта, герцогиня не допускает вульгарных очертаний под одеждой. Для этого она надевает бесшовное гладкое бельё либо вообще предпочитает одежду со вшитыми чашечками. Также Миддлтон носит под платьем цельную грацию-боди с низом в виде панталон, а чтобы спастись от ветра — юбки со вшитыми утяжелителями.

Ранее NEWS.ru писал, что Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл и стала главным модным инфлюенсером. Теперь именно на неё хотят равняться обычные женщины.