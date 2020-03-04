Австралийская модель Тэмми Хемброу надела топ розового бикини от Dior вверх ногами и задала новый тренд среди женщин. Мнение её поклонников разделились: одни посчитали этот вариант непрактичным, другие идею оценили и стали подражать.
Манифест, — подписала своё фото Хемброу.
Вслед за ней в Instagram появились снимки других моделей под хештегом #upsidedownbikini.
Как
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