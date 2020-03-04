https://static.news.ru/photo/64c7107e-5e14-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Тэмми Хемброу Фото: tammyhembrow/instagram.com

Австралийская модель Тэмми Хемброу надела топ розового бикини от Dior вверх ногами и задала новый тренд среди женщин. Мнение её поклонников разделились: одни посчитали этот вариант непрактичным, другие идею оценили и стали подражать.

Манифест, — подписала своё фото Хемброу.

Вслед за ней в Instagram появились снимки других моделей под хештегом #upsidedownbikini.

Как пишет The Sun, первой идею неправильно завязывать лямки купальника подала итальянская модель Валентина Фрадеграда в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, огромная база данных сайта OnlyFans оказалась в открытом доступе. Теперь более 1,5 терабайт фото и видео порнозвёзд и моделей можно получить абсолютно бесплатно. В соцсетях появились ссылки на сайты и архивы, где можно посмотреть опубликованные данные. По данным Buzzfeed News, в одном из таких архивов обнаружились приватные фото и видео порнозвёзд, Instagram-моделей и звёзд TikTok, использовавших OnlyFans для заработка.