Модель из Саратова стала «Мисс Москва — 2023»: фото победительницы конкурса Накануне члены жюри назвали имена финалисток конкурса

Фото: Пресс-служба конкурса «Мисс Москва-2023»

Ангелина Бреженская

В четверг вечером, 29 июня состоялся финал конкурса «Мисс Москва — 2023». Победительницей стала 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская. Девушка окончила Российскую академию народного хозяйства, факультет экономики. Ранее Ангелина уже принимала участие в конкурсах красоты, но никогда не занимала первое место.

«Цель в жизни вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения», — заявила Бреженская в финале конкурса.

Победа на этом этапе конкурса дает право Ангелине принимать участие в фестивале «Краса России» 26 октября в Сочи. Сейчас Ангелина не получит денежный приз за первое место, а лишь подарки от спонсоров и символическую диадему. Корону, которую надевают на голову победительницы в финале, никому не дарят. Она была изготовлена 30 лет назад к самому первому конкурсу.

В обычной жизни Ангелина работает телеведущей и занимается моделингом. Ее параметры — 92-60-90, рост 171 см.

Многие пользователи Интернета считают, что Бреженская сделала слишком много пластических операций. Телеведущий Сергей Стиллавин посвятил пост победительнице в социальной сети. «„Выращивание лучшей версии себя“, видимо, должно состоять из манипуляций пластических хирургов? Это теперь передовой отряд селекционеров-мичуринцев? С чего же наши бабоньки взяли, что такая женская внешность — идеал для мужчин?» — недоумевает Сергей.

Другие юзеры соцсетей остались недовольны выбором жюри. «Нужно переименовать в „Мисс пластическая хирургия“, и ценник на лоб»; «Барби, больше ничего»; «Она же вся переделанная, какая тут красота вообще, жесть полная», — пишут в одном из пабликов «Вконтакте».

Комментаторы других сообществ детально подсчитали, сколько операций могла сделать Ангелина. «Грудные импланты-шары, наколотые губы, отрезанный нос, накачанные подбородок и скулы, нарисованные брови и наращенные ресницы, ногти. Свое то что? Интересно посмотреть ее фото лет в 16, до модификаций», — написала пользовательница Ангелина Голубева.

Как выглядит «Мисс Москва-2023» — в фотогалерее NEWS.ru.