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Мишель Обама затмила новогоднюю ёлку

Wiese/face to face/Global Look Press

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Экс первая леди США вновь заставила говорить о своём образе

Мишель Обама сразила Сару Джессику Паркер появлением в блестящих чулках-ботфортах. По словам супруги Барака Обамы, в настоящем у нее появилось куда больше свободы в выборе одежды.

Мишель Обама появилась на публичных обсуждениях собственных мемуаров: речь о книге авторства Обамы «Становление». Ведущей встречи была Сара Джессика Паркер. Любопытно, что обе дамы выбрали блестящие наряды: Паркер появилась в платье-футляре с пайетками, а Обама в ярко-жёлтом наряде с запахом. Смелый образ Мишель дополнила блестящими ботильонами-чулками. Тотал-лук от Balenciaga. Ряд пользователей пошутили над «луком» Мишель, заметив, что она затмила типичную новогоднюю ёлку.

Экс первая леди США рассказала, что раньше её приходилось куда тщательней выбираться образы для публичных мероприятий: всегда был шанс одеться слишком вычурно. Впрочем, в смелости Мишель не откажешь: её модные образы часто и охотно обсуждали. Обама обладает ярко выраженной женственной фигурой, которую она не стесняется подчеркивать. По мнению хейтеров, лишние килограммы тоже присутствуют, но совершенно не портят образ супруги Барака Обамы.

Модные обозреватели не раз включали Мишель в число самых стильно одевающихся женщин. Заметив, правда, что это было во время президентства её супруга. Сама Мишель к хвалебным одам в свой адрес относится спокойно. Как-то она с иронией сказала, что люди готовы фотографировать мельчащие детали её образа, но не удосужились заметить, что Барак восемь лет носил один и тот же смокинг.

Пользователи отмечают, что стиль нынешней первой леди Мелании Трамп куда более лаконичный и менее обсуждаемый. Госпожа Трамп предпочитает однотонные платья-футляры и лодочки от Christian Louboutin. На момент знакомства с миллиардером Трампом бывшая модель носила куда более откровенные вещи, но в новом статусе, после работы со стилистами, Мелания кардинально сменила имидж.


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