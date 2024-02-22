Microsoft назвала сроки выхода своих бывших эксклюзивов на PS5 и Switch Microsoft: с 22 февраля по 30 апреля эксклюзивы появятся на PS5 и Switch

В ближайшее время на консоли Sony и Nintendo Switch будут портированы четыре игры, сообщила Microsoft. Так, Pentiment выйдет 22 февраля на PS4, PS5 и Switch, Hi-Fi RUSH — в ночь с 18 на 19 марта на PS5, Grounded — 16 апреля на PS4, PS5 и Switch и Sea of Thieves — 30 апреля на PS5.

Новые платформы, новые игроки: четыре любимые фанатами игры для Xbox выходят на платформы Nintendo Switch и Sony, — говорится на сайте.

В середине февраля руководитель Xbox Фил Спенсер высказал планы компании по выпуску своих эксклюзивных игр на различных платформах. Однако, конкретные названия игр пока оставались в тайне. Он также заверил, что пока рано ожидать появления игр Starfield и Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation.

Ранее стало известно, что компания Sony выпустит более мощную консоль PlayStation 5 Pro в 2024 году. Такое решение было принято из-за недостаточно высоких финансовых результатов. Одной из важных задач компании является разработка игры Grand Theft Auto VI, которая также будет совместима с PlayStation 5.