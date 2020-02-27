https://static.news.ru/photo/f4b4e66c-5931-11ea-abd4-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Наложенные на герцогов Сассекских ограничения стали платой за решение отказаться от выполнения королевских полномочий. Такой точки зрения придерживается супруга принца Гарри Меган Маркл.

Своими выводами экс-актриса поделилась с близкими друзьями. Женщина считает, что их с мужем травят, пишет DailyMail.com.

Она сказала, если кто-то и должен чувствовать себя оскорблённым, это должны быть они. Гарри и Меган никогда не хотели зарабатывать на происхождении принца, и намекать, что они каким-то образом злоупотребляют своими привилегиями, абсурдно, — пояснил друг герцогини.

Как писал NEWS.ru, Елизавета II решила, что её внук Гарри не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака, так как заявил о желании быть независимым. 31 марта герцоги Сассекские официально прекратят исполнение обязанностей работающих членов британской королевской семьи.