https://static.news.ru/photo/2c26d512-d2ee-11e9-a6e9-fa163e074e61_660.jpg Надежда Сысоева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.

Вот уже несколько дней не могу решиться пойти сдать кровь на анализы. Знаю, что сейчас это необходимо, так как моя болезнь затянулась, и никто не говорит, с чем это связано. Мне срочно нужна ваша поддержка. Если бы за руку ещё отвели и поддержали, — написала в Instagram знаменитость.

Многие подписчики поддержали участницу Comedy Woman, а некоторые раскритиковали за безответственное отношение к собственному здоровью.

Ранее News.ru писал, что Надежда Сысоева раскрыла секрет идеальной фигуры на кулинарном шоу «Готовим со звездой» в ресторане-баре «Облака». Звёздных гостей она накормила морепродуктами, а также поделилась своими творческими планами.