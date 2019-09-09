Надежда Сысоева Надежда Сысоева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.

Вот уже несколько дней не могу решиться пойти сдать кровь на анализы. Знаю, что сейчас это необходимо, так как моя болезнь затянулась, и никто не говорит, с чем это связано. Мне срочно нужна ваша поддержка. Если бы за руку ещё отвели и поддержали, — написала в Instagram знаменитость.

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Если бы вы Только знали , как сильно я боюсь уколов вот уже несколько дней не могу решиться пойти сдать кровь на анализы ...знаю, что важно это делать хотя бы раз в год знаю,что сейчас это необходимо для меня,так как моя болезнь затянулась и никто не говорит с чем это связано . Мне срочно нужна ваша поддержка ,а если бы за руку ещё отвели и подержали ее пока они там достают эти ужасные жгуты и иголки ааа ну вот опять (((

Публикация от Надя Сысоева (@inadenka)

Многие подписчики поддержали участницу Comedy Woman, а некоторые раскритиковали за безответственное отношение к собственному здоровью.

Ранее News.ru писал, что Надежда Сысоева раскрыла секрет идеальной фигуры на кулинарном шоу «Готовим со звездой» в ресторане-баре «Облака». Звёздных гостей она накормила морепродуктами, а также поделилась своими творческими планами.

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