Малышева рассказала, что защищает организм от инфекций Малышева: кровяные клетки нейтрофилы помогают организму справляться с инфекциями

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Иммунитет человека радикально зависит от кровяных клеток нейтрофилов, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, нейтрофилы реагируют на любой инфекционный агент и представляют собой своего рода «спецназ здоровья».

Нейтрофилы — это клетки, которых больше всего, значит, от них наш иммунитет зависит радикально. <...> Это клетки, которые пользуются почетом и уважением. Они в отличие от лимфоцитов, которые могут специфически убивать конкретную болезнь, они не специфичны. Они солдаты, бьются и палят на переднем фронте, — объяснила Малышева.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что нейтрофилы отвечают за неспецифический иммунный ответ. Например, если человек порезался, то в рану могут попасть микробы или бактерии. В этом случае нейтрофилы будут убивать всех «чужаков», которые попали в организм, уточнил Продеус. По его словам, если нейтрофилов мало, то человек становится уязвим к инфекциям и может впасть в иммунодефицитное состояние. Врач отметил, что в организме должно содержаться от 1,56 до 6,13 тысячи нейтрофилов.

Ранее врач-инфекционист Любовь Раченкова сообщила, что для лечения кишечной инфекции нужно пить очень много жидкости с электролитами, солями и глюкозой. Минимально в день нужно выпивать от 2,5 до 3 литров жидкости. Кроме того, надо принимать абсорбенты, которые помогают выводить из организма токсичные продукты.

Раченкова отметила, что к главным признакам заражения острой кишечной инфекцией относятся лихорадка и диарея, которые могут сильно обезвоживать человека. В зоне повышенного риска маленькие дети и люди старше 65 лет, поэтому им необходимо в случае заболевания обратиться за профессиональной медицинской помощью.