Малышева раскрыла, как избавиться от боли Малышева: интервенционное лечение боли может действовать от полугода и дольше

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Интервенционное лечение боли может избавить пациента от мучительных ощущений, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Эффект от процедуры может длиться от полугода и дольше.

Интервенционное лечение боли проводят строго под контролем рентгена. Врач подводит иглу под контролем рентгена прямо к источнику боли, чтобы убедиться, что попал правильно. Только когда врач убедился, он вводит лекарства. <...> Сразу после процедуры врач должен проверить, сработало лекарство или нет, — уточнила Малышева.

Телеведущая объяснила, что пациенту вводится два препарата: местный анестетик для обезболивания и стероидный гормон, который будет лечить воспаление. Малышева указала, что понять причину боли и найти ее источник можно только с помощью МРТ.

Анестезиолог Виталий Проценко добавил, что каждый человек может и должен заниматься профилактикой боли. Он уточнил, что лучшим вариантом будет утренняя гимнастика.

Когда мы просыпаемся и начинаем физическую активность, скованность, усталость, боль уходят. Даже первые несколько минут дают нам возможность функционировать в течение дня более активно, — отметил Проценко.

Ранее Елена Малышева сообщила, что одной из причин появления острой боли в глазах может быть наличие опухоли в мозге. Кардиолог Герман Гандельман пояснил, что при прорастании образование давит на глаз и расположенные рядом нервы, из-за чего появляются неприятные ощущения. По словам Малышевой, боль в глазах также может быть признаком мигрени. Еще одной причиной появления глазной и впоследствии головной боли является гайморит.