Малышева подсказала, как избавиться от красных щек Малышева: помочь в лечении розацеа может IPL-терапия и препараты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Избавиться от покраснения щек можно с помощью препаратов, назначенных врачом, и IPL-терапии, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Она уточнила, что розацеа — это патологическое расширение сосудов, требующее медицинской помощи.

Дерматолог-косметолог Элина Шабунина добавила, что заболеванию чаще подвержены женщины. Однако, по ее словам, как правило, мужчины болеют розацеа в более тяжелой форме.

Розацеа появляется при волнении, при перепадах температур, реакция на алкоголь, при физической нагрузке. То есть люди отмечают, что краснеют щеки, появляется чувство жара у щек, это постоянно мучает. IPL-терапия — процедура лечения розацеа. Это широкополосный импульсный свет, который настраивают таким образом, что он видит только нездоровые расширенные сосуды и как бы запаивает сосудик, убирает его с лица. Эффект от работы, если это большие сосуды, виден сразу. При мелкой сеточке оценить результат можно на пятый-седьмой день, — рассказала Шабунина.

Ранее Малышева предупредила, что удалять бородавки самостоятельно категорически запрещено. По словам дерматолога-косметолога Екатерины Коваль, бородавки вызывает вирус папилломы человека и они могут оказаться злокачественным образованием. Специалист пояснила, что удаление образований на коже может вызвать сильнейший ожог.

Как пояснила дерматолог, удаление бородавок происходит под местной анестезией, после чего образцы ткани отдаются на гистологическое исследование. Коваль также посоветовала детям 12–13 лет делать вакцины от вируса папилломы.