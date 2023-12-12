Макияж к Новому году: что паблики во «ВКонтакте» пишут о красоте

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В социальных сетях можно найти много бьюти-блогеров и сообществ о косметике. Одни придумывают сложные макияжи, другие делятся новинками рынка, третьи повторяют образы голливудских звезд. Чтобы лучше понять, какие сообщества о косметике наиболее информативные, NEWS.ru составил список пабликов из социальной сети «ВКонтакте».

Уроки макияжа с нуля от Елены Юлкиной

Это авторский паблик визажиста и бьюти-блогера Елены Юлкиной. По словам админа, она научила краситься и правильно подбирать косметику сотни тысяч девушек за годы работы, ведь ее общая аудитория насчитывает уже четыре миллиона человек. Для тех, кто хочет научиться быстро делать макияж с нуля, Юлкина разработала подробный курс «Как подобрать идеальный макияж». Пользователи, кто просто интересуется индустрией красоты, смогут не пропустить стоящие новинки различных косметических брендов, о которых пишет Елена. Также в своих постах она рассказывает, как правильно наносить консилер, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки кожи.

«В моем сообществе ты получишь всю нужную информацию о макияже, уходе за собой, окунешься в волшебный мир женского общения и поддержки, вдохновишься любить себя и проявлять свои самые сильные стороны! Мы тут не просто смотрим обзоры о косметике, мы дружим и помогаем друг другу!» — обещает подписчикам Елена.

Каждый день блогер публикует обучающие посты и делится эпизодами из личной жизни. Например, Елена рассказывает о своих путешествиях и культурных событиях Москвы. Девушка старается радовать подписчиков не только полезными обзорами, но и лотереями с призами. За репост отдельных постов или комментарии Елена дарит наборы косметики, которую протестировала сама.

Макияж голливудских звезд с Julyabay

Этот паблик ведет бьюти-блогер Юлия Байшева. В сообществе она уделяет особое внимание техникам макияжа. Блогер снимает короткие ролики, в которых показывает, как сделать любимый мейк голливудских звезд, правильно нарисовать стрелки под разные типы внешности и как не промахнуться с выбором красной помады.

Кроме того, она старается лично тестировать все нашумевшие бьюти-продукты и писать о них честные отзывы. Юлия также часто отвечает на все комментарии подписчиков. Визажист не только рассказывает о способах нанесения продуктов, но и делится ссылками на магазины, где можно купить косметику со скидкой.

Советы к Новому году от Five2ten.beauty

Еще один авторский паблик, который только набирает популярность в ВК. Пока у канала только 1022 подписчика, но бьюти-блогер Анастасия Воевода стремится завоевать и эту платформу. Девушка публикует в группе свои советы по макияжу, рассказывает о новинках и фаворитах косметики в разных ценовых сегментах и снимает короткие уроки по макияжу. Но, в отличие от конкурентов, она вдохновляется кинематографом.

Анастасия поделилась с подписчиками образом в духе сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», фильма «Барби» и легендарного шоу «Секс в большом городе». Кроме того, девушка рассказывает подписчикам о мероприятиях, на которых она побывала. Например, бьюти-ужин бренда Vivienne Sabo или премьера сериала.

Специально к Новому году блогер рассказала в паблике о трендах макияжа. Девушка советует обратить внимание на синие оттенки. Потому что наступающий год пройдет под знаком Синего Дракона. По словам Воеводы, «надо искать что-то необычное в оттенках синего либо выбирать дуохромы» (средства с голографическим отблеском, меняющие свой оттенок в зависимости от того, куда падает свет. — NEWS.ru), потому что синий и голубой идут далеко не всем. В случае, когда эти цвета упрощают образ, «лучше добавить либо синий глиттер, либо синие блестки».

Находки бюджетной косметики от Tina Bukreeva

Этот паблик — личный блог о красоте визажиста Тины Букреевой. Девушка показывает, как сделать макияж, делится бьюти-лайфхаками, обзорами на бюджетную косметику и другие товары с маркетплейсов. Тина рассказывает, как снимать качественные видео, как правильно выставить свет и быстро освоить монтаж. Кроме того, она пишет о своем опыте похудения и ведет блог как личный дневник успехов.

«Бьюти-находки»: бюджетная косметика с эффектом люкс

Это авторский паблик бьюти-блогера по имени Динара. Девушка показывает самые интересные и рабочие средства по уходу и для макияжа и рассказывает, где их выгодно купить. По словам блогера, она обожает косметику и готова тестировать ее часами. Как писала Динара, она заняла 19-е место в рейтинге топ-клиперов ВК с суммарной аудиторией аккаунтов в соцсетях более 300 тысяч подписчиков. На паблик во «ВКонтакте» подписаны 20 тысяч человек.

Динара ежедневно выкладывает не только полезные обзоры на бьюти-продукты, но и интересные истории из жизни и просто смешные картинки под разное настроение. Подписчики особо ценят разноформатные посты блогера и промокоды, по которым можно приобрести продукты со скидкой.

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