Более 60% россиян планируют провести летний отпуск дома. Об этом говорят результаты соцопроса, проведённого аналитическим центром НАФИ. По данным исследования, 27% российских туристов планируют отдохнуть на отечественных курортах, 5% хотят поехать за границу, 2% рассматривают оба варианта. А вот 66% граждан не намерены куда-либо ехать и планируют провести лето дома или в пределах своего региона. Незначительно эта цифра меньше в Москве. При этом в российской столице становится всё больше необычных мест для отдыха. Редакция NEWS.ru составила свой топ-5 локаций, где этим летом будет хорошо.
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ЛЕТО В МОСКВЕ: ГДЕ ЕГО ПРОВЕСТИ?
News.ru
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18:12, 05 июня 2021
Вячеслав Герасимчук
NEWS.ru
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