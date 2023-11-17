Лайфхаки, обзоры и макияжи: что паблики «ВКонтакте» пишут о красоте NEWS.ru собрал самые лучшие паблики во «ВКонтакте» о красоте

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В социальных сетях есть множество бьюти-блогеров и сообществ о косметике. Одни рассказывают о новинках рынка, другие придумывают сложные макияжи, третьи рассказывают о лайфхаках. Чтобы лучше понять, какие сообщества о косметике наиболее информативные, NEWS.ru составил список пабликов из социальной сети «ВКонтакте».

«НЕ БЛЕДНАЯ»: блестки, стразы и хайлайтер от Геворга

Этот паблик ведет профессиональный визажист, художник и звезда социальных сетей Геворг Петросян. По словам автора сообщества, его задача — показать девушкам, что они могут выглядеть нескучно, используя не только тональный крем и тушь, но и разноцветные рассыпчатые пигменты, голографические блески, яркие помады и золотую подводку. В группе Геворг рассказывает, как все это наносить и умело комбинировать.

К слову, у самого визажиста тоже нескучный образ. Он меняет цвет волос, носит пирсинг в носу, яркие smoky eyes и делает разноцветный маникюр. Кроме того, поклонницы яркого макияжа и самого Геворга смогут больше узнать о его собственной косметике и профессиональных аксессуарах для визажистов.

Girl’s Degree: обзор косметики из «Магнита» и «Пятерочки»

Это авторский паблик о косметике, который ведет обычная пользовательница Анна из Казани. Она пишет краткие гайды о том, как купить средства с рабочим составом за небольшую цену. Девушка сама посещает бюджетные магазины розничной торговли и рассказывает подписчикам, где купить сыворотку для лица по цене килограмма сахара, аналог помады Gucci за 300 рублей и духи, которые не отличить от люкса, с ценой до 500 рублей.

С недавних пор она начала вести курс «Как понять свою кожу» вместе с косметическим химиком Юлией Сотниковой. Девушка старается радовать подписчиков не только полезными обзорами, но и лотереями с призами. За репост отдельных постов или комментарии Анна дарит наборы косметики, которую протестировала сама. На странице можно найти разные форматы: короткие видео, списки средств под разные нужды, описание «пустых» банок и артикулы бьюти-находок.

FEMALE OBZORY: косметика, истории и мотивационные цитаты

В этом паблике подписчики найдут посты о моде, красоте, здоровье, психологии, отношениях, карьере, домашнем хозяйстве и многом другом. В группе ежедневно появляются записи с советами, рекомендациями, статьями, обзорами новинок, мотивационные цитаты и вдохновляющие истории.

FEMALE OBZORY ориентирована на широкую аудиторию женщин разного возраста, интересов и уровня жизни. Здесь каждая найдет что-то полезное и интересное для себя. В комментариях девушки всегда могут поделиться сотенными впечатлениями от продуктов и обсудить их эффективность и красоту.

Your beauty: подборки для дома и себя

Этот паблик — настоящий сетевой рай для женщин. Админы канала тщательно собирают новинки бьюти-индустрии и делятся ими со своей аудиторией в 220 тысяч человек. Но, помимо «идеальных нюдовых помад» и «бесподобных сияшек на праздники», подписчики найдут рабочие средства для мытья стекол, стирки белья и создания уютной атмосферы дома.

В этом паблике найдется множество полезных и разнообразных постов, которые касаются различных аспектов жизни современной женщины от уместного и стильного макияжа в офис до новых фужеров на кухню.

«Бьюти-находки»: бюджетная косметика с эффектом люкс

Это авторский паблик бьюти-блогера по имени Динара. Девушка показывает самую интересную и рабочую косметику и рассказывает, где ее выгодно достать. О себе Динара говорит, что обожает косметику и готова ее тестировать часами. Ровно как и жить в косметических магазинах. По словам блогера, она заняла 19-е место в рейтинге топ-клиперов ВК с суммарной аудиторией аккаунтов в соцсетях более 300 000 подписчиков. На паблик во «ВКонтакте» подписаны 20 тысяч человек.

Динара ежедневно выкладывает не только полезные обзоры на бьюти-продукты, но и интересные истории из жизни и просто смешные картинки под разное настроение. Подписчики особо ценят разноформатные посты блогера и промокоды, по которым можно приобрести продукты со скидкой.

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