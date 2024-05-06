Квесты и подкасты: что сообщества «ВКонтакте» пишут о компьютерных играх

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В 2022 году Россия вошла в пятерку стран по объему потребления игрового контента. В 2023-м российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2. Чтобы геймеры оперативно узнавали о последних разработках и наслаждались общением друг с другом, NEWS.ru собрал список из пяти сообществ о компьютерных играх во «ВКонтакте».

VK Play

Это сообщество — российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. Как пишут администраторы, их канал «объединяет в себе стриминг, киберспорт, место для общения с единомышленниками, каталог игр и облачный гейминг».

Сообщество старается информировать подписчиков о всех новостях индустрии. Каждую неделю в ленте появляется свежий дайджест об игровых премьерах, советы бывалых геймеров и списки рекомендаций. Например, во что поиграть в мае или какие игры входят в топ-20 по версии авторитетных изданий.

На стене часто анонсируют акции и обновления. Также пользователи могут поиграть в некоторые игры в самом приложении ВК. Здесь можно найти как новинки индустрии, так и старые игры для Nintendo.

Во вкладке сообщества «Видео» опубликованы выпуски эксклюзивного подкаста «PRO геймдев», где руководитель Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марьям Карпова и менеджер по маркетингу VK Play Live Станислав Саксон обсуждают с гостями студии киберспорт, инвестирование в компьютерные игры и секреты создания настолок.

GoGames

В этом сообществе геймеры делятся впечатлениями о пройденных играх, помогают друг другу с прохождением затруднительных квестов и просто шутят на общие темы. Периодически администраторы анонсируют стримы на Twitch. В разделе клипов пользователи найдут юмористические и эстетичные ролики. Сейчас у канала аудитория в 500 тысяч человек. Подписчики активно комментируют каждый пост.

Atomic Heart

Это сообщество посвящено нашумевшей российской игре Atomic Heart, ее события происходят в поствоенном СССР будущего. Здесь пользователи найдут мемы и новости, рисунки подписчиков и опросы с выбором любимых персонажей.

Большинство статей посвящены ответам на популярные вопросы пользователей, в разделе «Музыка» можно найти игровые саундтреки, которые попали в чарты музыкальных стриминговых сервисов, например ремикс на «Комарово».

«Скайрим | Skyrim»

Это сообщество посвящено игровой вселенной Skyrim. Сразу после выхода первой части игра получила статус легендарной среди геймеров. Сейчас создатели работают над 15-й версией Skyrim.

Большинство постов, которые публикуют в ленте, юмористические. Время от времени в сообществе появляются серьезные разборы стратегий. Авторы также дают полезные советы для новичков. Например, как оплатить игру в 2024 году или что делать на разных этапах прохождения.

Администраторы сообщества также переводят интервью с создателями игры, разбирают персонажей и сюжетные линии. Приятным бонусом для поклонников Skyrim станут частые розыгрыши артбуков и серии книг об этой игровой вселенной.

Baldur's Gate 3

Это сообщество посвящено сетевой игре Baldur's Gate 3. По сюжету геймеру предстоит собрать отряд и отправиться в Забытые Королевства. Игроков ждет история о дружбе и предательстве, выживании и самопожертвовании.

Группа объединяет всех фанатов Baldur's Gate 3. В специальных обсуждениях пользователи договариваются о совместном прохождении и помогают друг другу зарабатывать ценные артефакты. Помимо полезной информации, подписчики могут оценить рисунки персонажей как именитых гейм-художников, так и обычных пользователей.

Здесь тоже не обошлось без мемов. Но понять их смогут только профессиональные игроки. Если среди подписчиков окажутся новички, то фанаты игры помогут им разобраться в специфичном юморе в комментариях. Помимо этого, в паблике выходят новости из гейм-вселенной, в том числе сообщаются даты релиза обновлений.

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