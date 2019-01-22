Болезнь или особенность: вся правда о целлюлите

https://news.ru/storage/news/a15aa8e5c6188b38c1b892a2ae641d3f/4b640710-4e1b-4390-bab0-37a06e3de504_850.jpg Fotorua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единого мнения о природе данного явления среди медиков до сих пор не существует

Целлюлит для женщин — вечная драма. Вся индустрия красоты направлена на устранение этого косметического дефекта. В магазинах продаются крема и скрабы от «апельсиновой корки» и массажёры для «проблемных мест». Салоны красоты заманивают клиенток антицеллюлитными обертываниями и массажем. Клиники пластической хирургии тоже на страже красоты, за внушительную сумму там можно сделать липосакцию. Это удаление жировой ткани хирургическим методом.

До середины 70-х годов никому не приходило в голову «лечить» бугорки на женских бедрах. «Целлюлитную» революцию произвела женщина по имени Николь Ронсар, хозяйка крупного салона красоты в США. Она опубликовала статью, в которой назвала этот дефект «заболеванием». Волну подхватили косметические компании, которые принялись за разработку средств против этого недуга.

Выделяют 4 стадии целлюлита. Если на первой небольшие неровности видны только при сильном нажатии на кожу. На четверной стадии висящие бугры на бедрах и ягодицах заметны даже с расстояния в несколько метров. Вторая и третья — промежуточные стадии. Несовершенства кожи видны, но не производят ужасающего впечатления.

Как ни странно, целлюлит до сих пор считается плохо изученным явлением. Единого мнения о его природе в медицинском сообществе не существует. Известно, что неровности на коже появляются из-за застойных явлений в жировой ткани. А вот почему они образуются — это хороший вопрос.

Часть медиков считают целлюлит заболеванием, которое нужно лечить, другие уверены: это безобидная особенность женского организма. И те, и другие сходятся во мнении: ликвидировать апельсиновую корку всё-таки можно. Борьба с целлюлитом должна идти по всем фронтам, начиная от питания до коррекции гормонального фона.

Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Врач-эндокринолог, диетолог, основатель «Пошаговой инструкции правильного питания» Вадим Крылов определяет целлюлит, как воспаление жировой ткани. Для организма это патологический процесс, который необходимо ликвидировать.

Целлюлит может появиться по нескольким причинам, например, из-за размножения болезнетворных бактерий, инсулинорезистентности, неправильного питания, избыточного веса, наследственной предрасположенности и даже проблем с позвоночником. Но четкую взаимосвязь между этими факторами и его появлением медики до сих пор не установили.

«Есть много теорий, почему эти факторы способствуют образованию целлюлита, но не одна не подтверждена на 100%», — объясняет Вадим Крылов.

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев считает, что целлюлит не всегда является патологией.

«Всё зависит от степени его выраженности. Начальные стадии можно к варианту нормы отнести с учётом их распространенности и отсутствия опасности для здоровья», — отметил эксперт.

Сильно выраженный целлюлит, по мнению доктора, лечить необходимо. Но сделать это непросто. Коварный недостаток коррекции поддается с трудом. Особенно при множестве отягощающих факторов: ожирение, наследственная предрасположенность и гормональные нарушения.

«Это будет напоминать процесс вычерпывания воды из лодки с дырой в днище. При этом надо понимать, что прекращение борьбы неминуемо приведёт к затоплению лодки. Поэтому бороться, естественно, надо, но результат очевиден, идеальной кожи не будет, будут временные улучшения», — сказал Алексей Калинчев.

По мнению сексолога, массажиста Валентина Денисова-Мельникова, целлюлит у женщин — это не болезнь, а «косметический» недостаток.

Jan Woitas/ZB/Global Look Press

«Способы борьбы с целлюлитом — это здоровое питание (отказ сахара и белого хлеба), здоровый образ жизни, массаж, нормализация гормонального фона», — сообщил он.

Что касается липосакции, врачи советуют хорошо подумать, прежде чем лечь под нож. Апельсиновая корка может вернуться через пару месяцев после операции, если женщина не приобщилась к ЗОЖ.

«Лично я за локальную липосакцию для убирания подкожного жира в местах, откуда он практически сам не уходит никогда, например, с боков. Никаким спортом и диетой женщина не сможет оттуда убрать жировые отложения. Но это целесообразно делать только при идеальной фигуре и стабильном весе», — сказал Алексей Калинчев.

News.ru спросил у мужчин-читателей, как они относятся к целлюлиту на бедрах у дам.

«Целлюлит замечаю, если он серьёзный. Но если он не сильно выражен, то всё равно. От целлюлита сложно избавиться в принципе. Это очень плотные жировые клетки, которые очень сложно разбить», — рассказал Максим житель Москвы.

«Целлюлит мне не нравится. Гладкая поверхность всегда смотрится лучше, чем шершавая. Аналогия — как отполированный борт суперкара против прогнивших крыльев копейки. Но я знаю, что избавится от него невозможно», — отметил житель города Балашихи Николай.

А вот Евгений из города Новосибирска более категоричен.

«Если есть небольшие признаки, то это не отталкивает. А если это заплывшее жиром тело, то отталкивает. Я считаю, что это признак нездорового человека. Избавиться желании можно всё. Главное найти причину целлюлита, устранить ее, а затем сам целлюлит», — сказал он.

Алексей Калинчев добавляет: целлюлит нечасто, но встречается у мужчин, и даже у детей. Причины: наследственность, гипоксия тканей, ожирение, гиподинамия, нарушения кровоснабжения, гормональные нарушения.