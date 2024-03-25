Коты, демоны и не только: что пишут о комиксах сообщества «ВКонтакте»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В современном мире комиксы пользуются большой популярностью. Некоторые из них поражают картинками, а другие — сюжетом. Узнать подробнее о комиксах можно в пабликах из социальной сети «ВКонтакте», которые нашел NEWS.ru.

Bird Born

Это сообщество посвящено авторским комиксам московского художника под псевдонимом Bird Born. Главные герои его иллюстраций — кот Полкан, ворон Кус и добрый медведь Иван. Художник помещает их в социальную среду и наделяет узнаваемыми чертами характера. Bird Born иронично рассуждает о разных жизненных ситуациях, которые всем близки и знакомы.

«Эта вселенная создана, чтобы стать вашим личным оберегом от суровой реальности. Мир этой вселенной очень похож на тот, что снаружи, но здесь чаще бывает теплее. Когда кажется, что серые лица, стресс и усталость от обязательств окружили нас со всех сторон, и хочется сбежать от однообразных дней — это то, что нужно, чтобы переключиться!» — пишет иллюстратор.

На странице автор публикует не только свежие страницы комиксов, но и мемы на злободневные темы. Например, через героев шутит, в какой одежде надо ходить в марте: в зимней куртке или в весеннем пальто. У сообщества активная аудитория — более 240 тысяч подписчиков. Они комментируют посты и также часто предлагают художнику сюжеты для новых выпусков.

«ШКЯ (шутки, кайф, яшперица)»

Это сообщество — одно из самых известных в Сети. «ШКЯ — это не только шутки и кайф (и яшперица), это апатия и уныние каждый день», — с этих слов начинается описание популярной группы в соцсети «ВКонтакте». ШКЯ было создано новосибирской художницей Евой Морозовой.

В 2015 году она создала шуточный ролик о скайпе, который за две недели набрал более 5 млн просмотров, попал в обзоры популярных блогеров и в федеральные новости.

«Если тебе не хватает негатива в повседневной жизни, если слово „нудеж“ для тебя не пустой звук, если твоя единственная цель — дожить до пятницы, если ты заплутал в страшном лабиринте под названием Жизнь, если ты любишь макарошки с сарделями, если ты толстый, то ШКЯ — это твой выбор. ШКЯ — для слабаков, для тех, кто устал, для тех, кто больше не может, для тех, кто похож на гигантский тюфяк с картофельной ботвой. ШКЯ — для тебя», — говорится в описании сообщества.

Сейчас самые популярные мемы Морозовой печатают на футболках, стикерпаках и кружках.

Martadello

Это сообщество ведет еще один художник. Российский иллюстратор Martadello — автор собственной комикс-вселенной, в которой живут различные колоритные персонажи. Один из них — упертый Петр, который готов пойти на все, лишь бы достичь своих целей. Другой известный персонаж — Сергей. Он вечно ищет приключения и часто думает о самоубийстве. Другие герои Martadello: неудачливый пикапер Влад с завышенной самооценкой, псевдоврач Доктор Посос, раздающий «вредные советы» Дмитрий, Детектив Свин и т. д.

Martadello выпускает множество ироничных комиксов, но у него есть особая серия — «Буквальная вселенная». В этих выпусках все, что ни скажешь, приобретает буквальный смысл. Например, свитер может сесть в тюрьму. Иллюстрации получаются очень смешными, ведь никогда не угадаешь, что автор подготовил в конце.

poner

Админ этого сообщества — художник Эдуард Пономарев. Он публикует не только комиксы, но и отдельные картинки в собственном стиле. Его главный герой — демон Саня. У него красная кожа, пара небольших рогов и четыре голубых глаза. Комикс оценят любители стиля киберпанк. Пономарев также предлагает подписчикам сообщества купить печатную версию истории о Сане.

LINA’S COMICS

Это сообщество ведет художница из Минска Ангелина Хомичук. В Сети она больше известна как Лина. Девушка рисует искренние и веселые комиксы о жизни. Прототипом главной героини стала сама художница, остальных персонажей она создала похожими на членов ее семьи. Лина лишь немного приукрашивает истории для яркости сюжетов.

Первые комиксы девушки появились в соцсетях, когда она еще училась в школе. В университете рисование отнимало много времени, и девушка на время забросила публикации. Но спустя несколько лет она поняла, что это приносит ей удовольствие и истории пользуются популярностью.

Когда у Лины родился ребенок, в ее комикс-вселенной появился похожий на него персонаж. Теперь в историях художницы поднимаются темы материнства, отношений в браке и собственного развития.

«Вотвоткот»

Это сообщество понравится всем владельцам котов, ведь целая группа художников рисует комиксы о жизни человека с ними. Каждый рисунок сопровождается захватывающим фактом, который удивит даже заядлых кошатников.

В ленте паблика найдутся не только комиксы, но и полезные статьи для хозяев. Например, какой тип личности у вашего питомца, как разгадать настроение своего кота или как отличить мейн-куна от метиса.

«Преколер»

Это сообщество ведет российский художник Андрей Наров. Он создает смешные одностраничные комиксы, известные как стрипы. Его работы полны гротеска, нелогичности, абсурда, и в них встречается нецензурная лексика.

Главный герой комиксов Преколер срисован с автора. Изначальный образ возник много лет назад, когда Андрей изобразил себя в отцовской олимпийке. Как говорил сам художник, он вел развлекательный тематический блог, но алгоритмы не видели его контент. Тогда художник решил сопровождать собственные шутки рисунками. Постепенно его блог стал популярным. Сейчас за сообществом следят 320 тысяч подписчиков.

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