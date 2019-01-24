Король Малайзии и мисс Москва решили развестись

Экс-король Малайзии Мухаммад V и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина, в ноябре 2018 года пышно отпраздновавшие свадьбу в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, решили развестись.
По данным неназванных источников журнала «СтарХит», супруги приняли такое решение из-за «остывших чувств» и частых ссор.
В настоящее время ведётся подготовка документов для расторжения брака, продлившегося всего два месяца.
Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а сам монарх всего через несколько недель после свадьбы отрёкся от престола и принял решение вернуться в родной регион — султанат Келантан.
Ранее News.ru писал о том, что султан штата Перак Назрин Мийзуддин Шах был назначен исполняющим обязанности верховного правителя (короля) Малайзии.