Хакеры взломали консоль Sony PlayStation Portal и запустили эмулятор PSP

Фото: playstation.com

Хакеры Анди Нгуен, Калле Свенссон и ХYZ сумели проникнуть в систему портативной консоли Sony PlayStation Portal и активировать эмулятор игровой приставки PSP. Как сообщил один из них в Twitter, команде удалось успешно проникнуть в устройство, используя программные методы. На поиск способа взлома понадобилось более месяца.

Один из участников команды заявил, что они не собираются в ближайшее время публиковать инструкцию по взлому игровой платформы Sony PlayStation Portal, так как им понадобится еще немало времени для завершения проекта.

https://t.me/nwsruvideo/952

Представители компании Sony не подтвердили информацию о возможности запуска игр для PSP и PS1 на игровой платформе PlayStation Portal. Однако на основе исходного кода операционной системы, применяемой в устройстве, можно сделать вывод, что там установлен процессор Snapdragon 680 с четырьмя ядрами Cortex-A73 и четырьмя ядрами Cortex-A55.

Исследователи считают это решение несущественным с точки зрения производства, однако его достаточно для трансляции игр. Игровая платформа PlayStation Portal оборудована 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и полноценным встроенным контроллером DualSense.

Это не отдельная игровая приставка, а мобильное устройство, предназначенное для трансляции игр с PlayStation 5 посредством Wi-Fi. Однако ремонтопригодность Sony PlayStation Portal может вызвать определенные затруднения, поскольку аккумулятор вставлен в корпус и его удаление требует специальных инструментов.