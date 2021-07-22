«Кис-кис»: жена российского хоккеиста назвала самый «рвотный подкат»

Жена российского хоккеиста Дмитрия Яшкина Нади в своём Instagram прошлась по самым нелепым знакам внимания, которые мужчины оказывают противоположному полу. По её мнению, «блевать хочется», когда молодой человек подзывает девушку словами «Кис-кис-кис».

У меня обращение к мужчинам. Не ко всем, но всё же. Вы думаете, что это выглядит очень классно, когда вы говорите девушке «кис-кис-кис»? Думаете, после такого она сразу задумывается, что это за такой классный мальчик?! Нет, это не так! Когда вы так делаете, любой девушке хочется просто блевать! — гневно высказалась Нади Яшкина в Stories.

Она также отметила, что лично у неё такие привычки «вызывают рвотный рефлекс».

Поддержали супругу экс-форварда «Сент-Луиса», «Вашингтона» и «Динамо» большинство девушек. Дело в том, что Яшкина опубликовала опрос, за такой вид ухаживания высказались всего 9% девушек, остальные 91% были категорически против.

Первый и главный вопрос, который должен задавать каждый человек своему партнёру, чтобы добиться идеального секса: «Тебе это нравится?» Так, по мнению сексолога Эмили Морс (Emily Morse), выглядит «ключ к сексуальному успеху».