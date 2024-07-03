Кинолог рассказал, как помочь домашним животным пережить жару в квартире Кинолог Уражевский: в жару у домашних животных всегда должен быть доступ к воде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы помочь домашним животным пережить жару в квартире, нужно обеспечить им доступ к питьевой воде, рассказал в беседе с «360» кинолог, ветеринарный доктор Владимир Уражевский. По его словам, также нужно завесить шторы, чтобы комната не нагревалась.

Если животное осталось дома, особенно в панельных домах или в помещении на солнечной стороне, шторы следует завесить, чтобы комната не нагревалась. Включите кондиционер или обеспечьте легкое проветривание, чтобы создать небольшой сквозняк, — объяснил кинолог.

Ветеринар отметил, что многие владельцы кормят своих питомцев сухим кормом. Рядом с ним нужно обязательно поставить свежую питьевую воду, поскольку ее отсутствие может привести к трагедии. Кроме того, миску с водой следует ставить в тени и постоянно обновлять, заключил Уражевский.

Ранее ветеринар Ян Ермолов рассказал, что в жаркую погоду домашним животным грозит тепловой удар. По его словам, особенно жара опасна для собак лохматых и мелких пород, однако тепловой удар может произойти с любым питомцем, даже с попугайчиком. Специалист посоветовал в такую погоду гулять с животными утром или вечером, избегая длительного нахождения на улице. Он добавил, что симптомами теплового удара являются тошнота, вялость, отказ от еды.