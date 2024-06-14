Кинолог посоветовал, как себя вести хозяевам собак в ветклинике Кинолог Голубев: хозяин собаки в ветеринарной клинике должен вести себя спокойно

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Хозяева собак должны вести себя спокойно и не суетиться в ветеринарной клинике, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, так питомец будет чувствовать себя более спокойно.

Чужие запахи, неприятные манипуляции — все это может сильно пугать собаку в ветеринарной клинике. Хозяину на приеме у ветеринарного врача важно вести себя спокойно, не суетиться, не наглаживать питомца, успокаивая его, — объяснил специалист.

Кинолог отметил, что можно попробовать заранее приучить собаку к различным манипуляциям, которые возможны во время приема у ветеринара. Например, регулярно осматривать ее уши, щупать ребра и проверять зубы. Также важно не ругать и не тащить питомца в кабинет через силу, поскольку это только усугубит ситуацию. Вместо этого рекомендуется отвлечь собаку игрой, пообщаться с ней и дать лакомство.

Кроме того, можно дать питомцу какое-нибудь успокаивающее средство, добавил Голубев. Однако перед этим необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, что перед тем как отправляться в путешествие со своим питомцем, нужно его чипировать и сделать необходимые прививки. По ее словам, за две недели до перелета врач в ветеринарной клинике должен сделать пометку в ветпаспорте животного о том, что оно здорово.