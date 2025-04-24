Кинолог объяснил, почему важно хвалить питомцев Кинолог Голубев заявил, что похвала способна изменить поведение собаки к лучшему

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Похвала может значительно улучшить поведение собаки, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, при этом собака должна понимать, что такое похвала.

Похвала и поощрение являются отнюдь не менее важной составляющей грамотной дрессировки животного. Мы ругаем собак за нежелательные действия, давая понять питомцу, что нам не нравится. А как собака должна понять, какое поведение допустимо, если за правильные действия она не получает взамен ничего? — отметил специалист.

Кинолог отметил, что важно использовать кодовые слова, подкреплять их лакомством или поглаживанием. Также важна интонация голоса. Хвалить нужно в нужный момент, сразу после правильного действия. Однако важно не переусердствовать с эмоциями, добавил Голубев.

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