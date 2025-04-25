Кинолог дал советы, как без стресса приучить питомца к купанию Кинолог Голубев посоветовал не принуждать собаку к купанию

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Хозяевам питомцев категорически нельзя заставлять собаку купаться с помощью криков и насилия, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Он посоветовал постепенно адаптировать животное к этой процедуре с помощью игр и общения, в том числе похвалы.

Во время купания собаки очень важно соблюдать спокойствие, отметил Голубев. Для удобства питомца он порекомендовал постелить нескользящий коврик, а также заранее подготовить шампунь и полотенце. Суета, резкие звуки и движения могут напугать четвероногого друга, пояснил эксперт.

Кинолог также призвал собаководов задействовать для купания игрушки любимца — это отвлечет его и создаст позитивные ассоциации с водой. Кроме того, существенно облегчить мытье питомца могут лакомства, добавил специалист.

Владимир Голубев ранее заявил, что похвала может значительно улучшить поведение собаки. Он отметил, что важно не только использовать кодовые слова, но и подкреплять их угощением или поглаживанием.