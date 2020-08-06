Кейт Миддлтон сильно расстроена из-за книги о Меган и Гарри

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На следующей неделе выходит биография «В поисках свободы», которая посвящена Меган Маркл и принцу Гарри. Однако герцогиня Кембриджская Кэтрин как никто расстроена тем, что книга увидит свет. Об этом рассказала леди Колин Кэмпбелл, которая считается королевским инсайдером.

Она назвала биографию «взрывоопасной» и напомнила о том, что опубликованных ранее выдержек из неё было достаточно, чтобы понять, в каком свете её авторы Омид Скоби и Кэролайн Дюран выставят Кембриджских, пишет Daily Star.

Авторы биографии критикуют Уильяма и Кейт. Принц предстаёт перед читателем как ужасный сноб, а герцогиня Кэтрин уличена в холодном отношении в Маркл с самого момента их знакомства.