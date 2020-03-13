https://static.news.ru/photo/22335b78-652b-11ea-9e62-fa163e074e61_660.jpg Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Супруга принца Уильяма официально обошла жену принца Гарри в гонке за звание самой стильной представительницы британской королевской семьи в 2020 году. Именно на неё хотят равняться обычные женщины.

С момента, как Меган Маркл и её муж объявили о принятом решении отказаться от части полномочий, спрос на вещи, как у герцогини Сассекской упал до 31%. В то же время интерес пользовательниц онлайн-магазинов к вещам, как у Кейт Миддлтон, возрос на 159%, уточняет Daily Mail.

В январе обе герцогини появились на публике в верхней одежде испанского бренда Massimo Dutti. Пальто как у Кейт женщины искали в восемь раз чаще, чем как у Меган.

Сводная сестра супруги принца Гарри Саманта Маркл рассказала, что Меган завидует «красавице Кейт». По признанию самой экс-актрисы, её общение с герцогиней Кембриджской сведено к минимуму, писал NEWS.ru.