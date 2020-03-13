Супруга принца Уильяма официально обошла жену принца Гарри в гонке за звание самой стильной представительницы британской королевской семьи в 2020 году. Именно на неё хотят равняться обычные женщины.
С момента, как Меган Маркл и её муж объявили о принятом решении отказаться от части полномочий, спрос на вещи, как у герцогини Сассекской упал до 31%. В то же время интерес пользовательниц онлайн-магазинов к вещам, как у Кейт Миддлтон, возрос на 159%,
В январе обе герцогини появились на публике в верхней одежде испанского бренда Massimo Dutti. Пальто как у Кейт женщины искали в восемь раз чаще, чем как у Меган.
Сводная сестра супруги принца Гарри Саманта Маркл рассказала, что Меган завидует «красавице Кейт». По признанию самой экс-актрисы, её общение с герцогиней Кембриджской сведено к минимуму, писал NEWS.ru.
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