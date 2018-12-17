Кейт Миддлтон и Меган Маркл отметят Рождество порознь

https://news.ru/storage/news/aa2cdff6ad21cfafea1d0901f727ce53/dc48d390-818e-4110-92bd-de0462a1fc8f_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Причиной тому — ссора между братьями Уильямом и Гарри

Будущие родители Меган Маркл и принц Гарри отметят грядущее Рождество отдельно от семьи принца Уильяма и Кейт Мидлтон. Пара хочет встретить праздник в обществе друг друга.

Гарри и Маркл отметят Рождество в Сандригеме — частной резиденции королевы Елизаветы, которая давно предпочитает уединение шумным вечеринкам. Дом, на котором супруги остановили выбор, довольно маленький, но пару это не смущает, якобы им не хватает личного пространства — речь вовсе не о квадратных метрах. Кейт Миддлтон, принц Уильям и трое их детей встретят Рождество в доме в графстве Норфолк. Для принца Луи, родившегося 23 апреля, это первое Рождество. Малышу семь месяцев и он уже снялся для рождественской открытки вместе с родителями, братом и сестрой.

В прошлом году принц Гарри и, его на тот момент невеста, Меган Маркл отметили Рождество вместе.

«Мы отлично провели время с моим братом и Кейт, гоняясь за детьми. Рождество было фантастическим! Вся семья была очень рада, что Меган праздновала с нами», — говорил позже принц Гарри в эфире радиостанции BBC Radio 4.

По сообщениям инсайдеров, причиной тому послужил конфликт между братьями Уильямом и Гарри. Якобы младший внук королевы резко отреагировал на замечание брата, позволившего себе его в адрес беременной Меган Маркл. Герцог Сассекский дал понять, что ему неприятна критика и он сделает всё, чтобы обеспечить супруге стабильное психологическое состояние. В январе 2019 года герцоги Сассекские покинут фамильную резиденцию членов королевской семьи и переедут в коттедж на территории Фрогмор-хаус.

Пользователи обращают внимание, что беременная Меган Маркл охотно появляется на публике, выполняя рабочие обязанности. Недавно для всех стало сюрпризом её появление на премии Fashion Awards 2018, поощряющей лучших дизайнеров года. О визите герцогини было известно лишь узкому кругу.