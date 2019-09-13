Бракосочетание Ксении Собчак с Константином Богомоловым порадовало всех. Молодожёны и пошутили вволю, приехав в ЗАГС на чёрном катафалке, и традиции соблюли. Всё это — отличный повод поговорить о том, как трансформировались свадебные церемонии за последние несколько лет.

Катафалком нынче никого не удивишь: история знает и свадьбы с гостями-вампирами на бракосочетании готов, и свадебные церемонии в гробах, и «хэллоуинские свадьбы». Помимо этого, пары венчаются в воздухе и под водой, на горных вершинах, в склепах и в разрушенных замках — антураж порой иначе как гротескным не назовёшь. Если же вынести за скобки запредельно экзотические варианты, то в традиционном свадебном торжестве тем не менее можно найти немало нового — такого, что ещё лет десять назад практиковалось крайне редко.

О главном

Основное отличие современной культуры свадебных торжеств — запрос на индивидуальность. Не обязательно при этом вкладывать больше денег. Главное — наличие концепции, некой истории, которая у каждой пары своя. Важно найти это главное и красиво обыграть.

Основная тенденция последнего времени — церемония должна иметь смысл. Востребованы не те специалисты, кто привык делать свадьбу по шаблону, а организаторы-творцы, организаторы-режиссёры, которые могут прочувствовать молодожёнов и понять, что они хотят. Наталья Шаева режиссёр, организатор и церемониймейстер свадебного агентства «Вместе»

Pixabay

Важные нюансы

Большинство брачующихся придерживаются классических взглядов на основные ритуалы: длинное свадебное платье, обручальные кольца, свадебный кортеж — всё это вещи, которые беспощадная современность пока ещё не сделала достоянием истории. Но и перемен не так уж мало. Наиболее заметные инновации в свадебном деле News.ru собрал в одну подборку. Особенно очевидны отличия в сравнении с тем, что было раньше.

Деньги на свадьбу

Традиционно в России свадьбу оплачивали родители молодожёнов. Они платили за банкет, покупали кольца и свадебные наряды. Как правило, такая свадьба игралась во вкусе старшего поколения, что, в общем-то, логично: кто заплатил, тот и танцует. Спонсорство родителей определяло списки приглашённых, место празднования, меню и даже выбор музыкального репертуара.

Сейчас торжество чаще всего оплачивают сами молодожёны. Отчасти это стало возможно потому, что возраст вступления в брак стал более зрелым. Это, конечно же, развязывает руки в отношении выбора формата свадьбы, вплоть до экстремального.

Место проведения свадьбы

Традиционно было принято проводить свадьбы на родине или обоих новобрачных, если они из одного города или села, или же одного из них (чаще — жениха).

Сейчас считается престижным выбирать город, где пройдёт церемония, не привязываясь к месту прописки и даже к стране, — ничто не мешает молодым отметить свадьбу на экзотических островах или в гостеприимной Праге, например. В самой России крайне популярен в качестве города для бракосочетания Санкт-Петербург: сюда слетаются влюблённые со всей страны. ЗАГСы Северной столицы, в частности ЗАГС № 1 на Английской набережной, могут предложить сочетаться браком лишь через год-полтора с момента подачи заявления — так много желающих отразиться в водах Невы в роскошных свадебных нарядах.

Pixabay

Гости

Традиционно гостями на свадьбе были родственники, соседи и малая толика друзей жениха и невесты. Приглашать менее 50 человек считалось не совсем приличным. Как следствие — гости на свадьбе частенько были незнакомы даже главным действующим лицам, жениху и невесте. Что уж говорить об остальных.

Сегодня отметить бракосочетание в кругу лишь самых близких родственников и друзей — хороший тон. И дело даже не в деньгах, а в камерности обстановки, которую невозможно выстроить в компании малознакомых людей.

Подарки

Традиционно дарили молодожёнам подарки на свадьбу. Среди вещей полезных крайне редко встречалось что-то оригинальное. Нередко подарки дублировали друг друга. Поэтому со временем большая часть дарителей перешла на конвертики с деньгами.

Сейчас не возбраняется составить свадебный wish-list — список пожеланий со стороны новобрачных. Это гарантирует сразу несколько вещей: все подарки будут желанными и в одном экземпляре. Чтобы происходящее не выглядело стяжательством, материальные вещи принято разбавлять подарками более «тёплыми» — например, пожелать душевного чаепития с малиновым вареньем, что, по сути, означает приглашение в гости и приятное времяпровождение.

Музыка

Традиционно на свадьбах была живая музыка. Чаще всего это была группа или певец, исполнявший эстрадные хиты.

Сегодня не редкие гости на свадьбах — диджеи. Самые бойкие из них порой берут на себя роль тамады, а вот традиционный тамада в обозримом будущем, пожалуй, станет экзотикой.

Антураж

Традиционно в качестве свадебной атрибутики использовались рушники, подносы для караваев с хлебом-солью и некоторое количество букетов.

Сегодня «господа оформители» прибегают к использованию огромного числа флористических композиций, активно применяют интересные световые решения, а также дополняют волшебство свадебного праздника фейерверками и салютами.

Фотографии

Традиционно делались фотографии жениха и невесты, а также фото церемонии в ЗАГСе и в процессе дальнейшей поездки по городу. Позднее фотосессию стали дополнять видеозаписями, но сюжет не менялся: обряд обмена кольцами во Дворце бракосочетаний, вояж по памятным местам города, первый танец жениха и невесты и веселье подвыпивших гостей.

Сегодня видеоряд более широкий: он может захватывать не только саму церемонию. Например, молодожёны могут снять клип об их обычной, повседневной жизни, где они вместе готовят, вместе просыпаются, вместе гуляют. Клип как история любви.

И всё же главное — концепт. Под него подбирается всё остальное, включая свадебное платье и букетик невесты. Впрочем, как продемонстрировали сегодня молодожёны дня, Собчак и Богомолов, концепция может быть дуалистичной: в ЗАГС — в катафалке, подчёркивая, что сегодня пятница, 13-е; в церковь — в карете. Оно и понятно — о душе тоже надо думать.