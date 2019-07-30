Тина Канделаки Фото: Руслан Исхаков/News.ru

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что при нынешних принципах построения отношений между мужчинами и женщинами не смогла бы выйти замуж, если бы сейчас была одинокой. Женскую модель поведения она назвала «романтикой инфантилизма» и зависимостью от мужчины.

По её словам, она «не готова угадывать мужские желания и играть в качели чужого настроения», потакая капризам спутника жизни «в обмен на эфемерное, по сути, благополучие».

Если женщина — лишь элемент жизни мужчины, то однажды её заменят на другую, это лишь вопрос времени, написала телеведущая в Instagram.

Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. «Секс в большом городе» не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых, — поделилась мнением с общественностью Канделаки.

Она призналась, что ей «непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо». В таких отношениях нет любви, они лицемерны и, по сути, являются имитацией жизни, отметила телеведущая.

В современном мире никто не стоит ждать, что кто-то сделает вас счастливым, уверена Канделаки. Этого состояния можно достичь лишь самостоятельно, и только тогда получится сделать счастливым кого-то ещё.

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Парадоксально, но факт: если бы я не была замужем, я не представляю себе, как бы я вообще могла выйти замуж в теперешних условиях. Современная романтика инфантилизма не близка мне настолько, что я не готова угадывать мужские желания и играть в качели чужого настроения. Может, возраст, а может, характер) Я не готова зависеть от мужчины, потакая его капризам в обмен на эфемерное, по сути, благополучие. Если вы элемент его жизни, то смена вас на кого-то более свежего и нового или новую — вопрос времени. Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. «Секс в большом городе» не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых. Мне непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо, поскольку это лицемерие и имитация делает вашу единственную жизнь иллюзией. В таких отношениях нет любви. Так что не ждите в современном мире, что кто-то вас сделает счастливым. Никто вас спасать не будет. Счастливым можно стать только самостоятельно, и тогда есть шанс сделать счастливым кого-то ещё)

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Ранее, как писал News.ru, Канделаки осудила россиянок, которые терпят побои от мужей. Она призвала правоохранительные органы откликаться на заявления россиянок, которые жалуются на домашнее насилие.

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