https://static.news.ru/photo/faca3ee8-b2b1-11e9-a607-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Руслан Исхаков/News.ru

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что при нынешних принципах построения отношений между мужчинами и женщинами не смогла бы выйти замуж, если бы сейчас была одинокой. Женскую модель поведения она назвала «романтикой инфантилизма» и зависимостью от мужчины.

По её словам, она «не готова угадывать мужские желания и играть в качели чужого настроения», потакая капризам спутника жизни «в обмен на эфемерное, по сути, благополучие».

Если женщина — лишь элемент жизни мужчины, то однажды её заменят на другую, это лишь вопрос времени, написала телеведущая в Instagram .

Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. «Секс в большом городе» не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых, — поделилась мнением с общественностью Канделаки.

Она призналась, что ей «непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо». В таких отношениях нет любви, они лицемерны и, по сути, являются имитацией жизни, отметила телеведущая.

В современном мире никто не стоит ждать, что кто-то сделает вас счастливым, уверена Канделаки. Этого состояния можно достичь лишь самостоятельно, и только тогда получится сделать счастливым кого-то ещё.

Ранее, как писал News.ru, Канделаки осудила россиянок, которые терпят побои от мужей. Она призвала правоохранительные органы откликаться на заявления россиянок, которые жалуются на домашнее насилие.