Телеведущая Тина Канделаки заявила, что при нынешних принципах построения отношений между мужчинами и женщинами не смогла бы выйти замуж, если бы сейчас была одинокой. Женскую модель поведения она назвала «романтикой инфантилизма» и зависимостью от мужчины.
По её словам, она «не готова угадывать мужские желания и играть в качели чужого настроения», потакая капризам спутника жизни «в обмен на эфемерное, по сути, благополучие».
Если женщина — лишь элемент жизни мужчины, то однажды её заменят на другую, это лишь вопрос времени, написала телеведущая в Instagram.
Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. «Секс в большом городе» не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых, — поделилась мнением с общественностью Канделаки.
Она призналась, что ей «непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо». В таких отношениях нет любви, они лицемерны и, по сути, являются имитацией жизни, отметила телеведущая.
В современном мире никто не стоит ждать, что кто-то сделает вас счастливым, уверена Канделаки. Этого состояния можно достичь лишь самостоятельно, и только тогда получится сделать счастливым кого-то ещё.