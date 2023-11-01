Как связаны святые и монстры: история Хеллоуина

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Хеллоуин отмечается 31 октября во многих западных странах. За последние почти 100 лет этот праздник стал коммерческим, компании заработали на нем миллиарды долларов. Обычаи и традиции, которые популярны в современном мире в канун Дня Всех Святых, ранее были распространены лишь у отдельных народов.

Кельты праздновали 31 октября окончание уборки урожая — Самайн. Они верили, что в это время разрушаются барьеры между физическим миром и миром духов. Также во время Самайна возникла традиция зажигать костры и танцевать вокруг них в причудливых костюмах. В странах, где сейчас отмечают Хеллоуин, люди чаще всего устраивают маскарады.

В 609 или 610 году папа Римский Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников Пантеон. С тех пор 13 мая начали отмечать День Всех Святых. Позже папа Григорий III освятил 1 ноября в честь этого дня одну из капелл собора Святого Петра, поэтому и передвинул дату на этот день.

Какая связь между привидениями и историей Хеллоуина — в инфографике NEWS.ru.