Как путешествовать с котом или собакой: что «ВКонтакте» пишет о животных

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Животные давно стали лучшими друзьями человека. Однако забота о питомцах часто связана с поиском ветеринаров, правильной еды и рекомендаций по условиям содержания. Чтобы жизнь с питомцами приносила только приятные хлопоты, NEWS.ru собрал семь пабликов из «ВКонтакте» о животных.

«Клуб любителей капибар»

Этот паблик посвящен капибарам — самым большим в мире грызунам, которые обитают в Южной Америке. Длина их тела достигает 1,3 м, а масса — 60 кг. Капибары отличаются рыжевато-бурым окрасом и имеют жесткие волосы на теле, напоминающие щетину.

Админы сообщества не только рассказывают о жизни животных, их среде обитания, предпочтениях в пище и особенностях строения тела, но и делятся мемами, смешными картинками и разного рода стикерами. Все поклонники капибар с радостью присылают в комментариях свои карандашные и диджитал-рисунки, вязаные и глиняные поделки, посвященные самому большому грызуну. Аудитория паблика достигла уже 92 тысяч человек.

«Это мой кот Семён»

Этот паблик посвящен одному животному — коту Семёну. Его создатели рассказывают подписчикам, как научить пушистого питомца команде «сидеть», какие игрушки ему купить и что нужно сделать, чтобы домашнее животное вас полюбило.

Основной контект канала — это короткие видеоролики. Авторы делают акцент на юмористичной подаче, что особенно нравится пользователям. Ролики с котом Семёном набирают десятки тысяч просмотров, и у него уже много поклонников. Они не просто пишут коту комплименты в социальных сетях, но и просят отправить ему подарки.

«Подслушано. Собаки»

Этот паблик создан для всех любителей собак и их владельцев. «Подслушано. Собаки» — проект, в котором собачники каждый день делятся своими секретами, откровениями и жизненными ситуациями анонимно перед огромной аудиторией.

Одни просят совета по выбору кинолога, другие спрашивают о снотворных в предстоящую долгую поездку, третьи — как построить будку с шумоизоляцией. У канала уже аудитория в 110 тысяч человек, поэтому каждый пост набирает не менее 20 комментариев и несколько сотен лайков.

Опубликовать пост может любой пользователь. Для этого не требуется подписка или дополнительные вложения. Достаточно просто написать соответствующее письмо админу канала. Публикация может быть анонимной.

«Жирен и красив»

Этот паблик посвящен не просто животным, а их упитанным представителям. В сообществе уютная и юмористическая атмосфера, а поучаствовать в наполнении контента может любой пользователь. Подписчики делятся фотографиями и видеороликами своих любимцев, рассказывают, как они появились в их домах и что смешного делали. На стене регулярно публикуются трогательные видео-истории о котах, которые не оставят равнодушными пользователей. На сообщество подписаны 270 тысяч человек.

«Енот. Журнал про животных»

Этот паблик посвящен енотам. Здесь пользователи найдут контент на любой вкус: от юмористических видео с енотами в качестве домашних питомцев до актуальных тем-обсуждений. Какие трудности ждут тех, кто планирует завести енота, что они едят и к кому обращаться в случае болезни животных. Пользователи делятся опытом, как проходит половое созревание у самок и самцов, а также что делать, если енот себя неадекватно ведет. Помимо этого, в паблике собрано множество полезных контактов, которые пригодятся всем заботливым хозяевам: клиники, ветеринары и заводчики по всей России, у которых можно купить енота.

DENIMANI

Этот паблик посвящен лабрадору Дени и сфинксу Мэни. Канал ведут хозяева животных. Они рассказывают о привычной рутине своих питомцев: как они играют, когда спят, что едят и как взаимодействуют друг с другом. Но контент паблика — это не только посты о животных, здесь подписчики могут получить много полезного от хозяев Дени и Мэни. Как беззаботно и безопасно для всех путешествовать с котом и собакой по миру, какие перевозки использовать и где находить привычную еду для питомцев. За годы существования сообщества у животных набралась большая аудитория в 325 тысяч человек.

«Российские Альпаки»

Этот паблик рассказывает о жизни подмосковной фермы «Российские Альпаки», которая появилась в 2012 году. Авторы канала рассказывают не только о своем питомнике, но и о самих животных, их образе жизни и привычках. Альпак привезли в Россию только несколько десятилетий назад из Северной Америки. И на подмосковной ферме для них созданы привычные условия обитания.

Здесь подписчики найдут подробную информацию о том, как приехать на ферму, заказать экскурсию, остаться на ночевку в специальном глэмпинге или отпраздновать тематический день рождения. Работники организации всегда рады рассказать о своих питомцах и помочь гостям подружиться с альпаками.

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