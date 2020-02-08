Планируете избавиться от своего подержанного авто, выставив его на популярных досках объявлений в Интернете? Сделайте объявление о продаже максимально выразительным, информативным и чётким! Если следовать определённым несложным правилам, то ваша машина будет выгодно выделяться на общем фоне перекупщиков, гаражных «автосалонов» и просто «мутных» граждан.

Любое объявление о продаже — это два «коня» в одной упряжке. Первый — качественная визуализация, то есть — фотосъёмка. Второй — текстовая часть с рассказом о машине. Оба этих «коня» — равнозначно важны. Но покупатели, прежде всего, обращают внимание именно на фото.

Качественно фотографировать автомобиль — крайне важно для его быстрой и успешной продажи с минимальным дисконтом от запланированной цены. При этом качественно — вовсе не значит «с помощью дорогой фотоаппаратуры». Достаточно просто хорошего смартфона или цифровой камеры-мыльницы. Главное — соблюдать определённые правила, о которых расскажет NEWS.ru. Поверьте, потенциальный покупатель, который уже неделю мониторит сайты объявлений и без конца вглядывается в нечёткие фото грязных машин и натыкается по телефону на разных неадекватов, будет счастлив, увидев ваше объявление.

Сколько нужно фотографий?

Для качественного представления автомобиля будущему покупателю нужно разместить приблизительно 14-15 фотографий машины. В расширенном варианте — до 20.

Что предлагают сайты объявлений, на которых большинство россиян продают и покупают авто? На Drom можно добавить 42 фотографии автомобиля, на «Авито» — 40, на Auto.ru — 30, на «Юле» — 12. Большое количество фото, как правило, избыточно для среднестатистических авто и необходимо разве что для каких-то экзотических моделей, ретро, самоделок и тому подобного. Итак, берём ключи от машины, смартфон, и поехали фотографироваться!

Фотографируем снаружи

Не хотелось бы озвучивать банальности типа обязательного посещения автомойки перед фотосъемкой автомобиля. Однако придётся, ибо для некоторых эта простая, но важная истина не очевидна.

Машина помыта и протёрта насухо. (Помыта на нормальной, подчеркнём, автомойке — а не на мойке самообслуживания, которая пригодна лишь для удаления пыли.) И вот первый же важный совет — никогда не фотографируйте автомобиль в помещении — в автосервисе или в гараже. Удивительно, но в объявлениях о продаже частенько встречаются фото на автомойке. Для нормальной съёмки нужно открытое пространство и светлый день — примерно с 11.00 и до 15.00.

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Фотографируйте автомобиль так, чтобы он занимал почти весь кадр. Потенциальный покупатель хочет подробнее разглядеть машину — его не интересует окружающий пейзаж, каким бы он ни был живописным.

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Некоторое количества «пленэра», конечно же, попадёт на фото — это неизбежно и нормально. Но желательно, чтоб фоном хотя бы не были ворота с вывеской автосервиса, какие-нибудь жуткие дома в стиле гетто или что-то подобное неблаговидное, как это частенько бывает в объявлениях. Подобное подсознательно настраивает покупателя на мысли о неблагополучии, будущем ремонте и вообще придаёт автомобилю негативный оттенок.

NEWS.ru

Не пытайтесь сделать заглавное фото (то, которое просматривающий объявление видит первым) «крутым» — сфотографировав машину в якобы выгодном агрессивном ракурсе — снизу, под углом, с ярко выраженной перспективой. Пусть так делают постеры для «Форсажа» и снимает свои «тачки» молодёжь для Instagram. Для продажи такой кадр не полезен и даже вреден. Он порождает ненужные «молодёжно-спортивные ассоциации» — что на машине отрывались и зажигали.

Фары и габариты при фотографировании включать не нужно. Использовать разные приложения-фильтры для обработки фото тоже не стоит. Максимум — регулировка контрастности и яркости.

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В этой связи заглавное фото лучше сделать просто на нейтральном и при этом симпатичном фоне — относительно пустые городские пространства или природа. В принципе, заглавное фото — это условность, его роль вполне может выполнять любой снимок типа «три четверти спереди» из нижеописанных.

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Итак, фото, которые дают основную визуальную информацию потенциальному покупателю о состоянии автомобиля. Нам нужно восемь видов:

сбоку справа,

сбоку слева,

в три четверти спереди справа,

в три четверти спереди слева,

в три четверти сзади справа,

в три четверти сзади слева,

вид спереди,

вид сзади.

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Открытый капот — фотография моторного отсека. Снимаем крупно, прямо, «в фас». Бессмысленный, в общем-то, кадр, но люди хотят его видеть, так уж повелось. Причём, кого-то порадует мотор помытый (хотя это часто указывает на перекупщиков), а кто-то, наоборот, ценит пыльный двигатель, считая отсутствие противоестественной чистоты и блеска признаком честности продавца. Тут однозначного ответа на вопрос, как лучше, — нет.

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Фото открытого багажника полезно для полноты картины. Вид внутренностей «трюма» косвенно свидетельствует об ухоженности автомобиля. Багажник в пятнах, с парой замызганных канистр масла на доливку, ящиком инструментов и грязными тряпками и скомканным буксировочным тросом — фу! Выбрасываем из багажника хлам, кладём туда щетку для снега и канистру омывайки и фотографируем. Потом можно и хлам обратно сложить.

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Что полезно сфотографировать дополнительно?

Тут всё зависит от общего состояния машины. Если автомобиль нестарый и с небольшим пробегом, неплохо было бы намеренно подчеркнуть все мелкие и несущественные дефекты, чтобы отчасти «выбить у покупателя карты из рук», лишив его возможности внезапно драматично восклицать — «о, а тут вот вмятинка, я и не знал...» Фотографии мелких и несущественных недочётов, как ни странно, идут на пользу продаже и создают у покупателя впечатление честного и ничего не скрывающего хозяина.

Лёгкая притёртость на заднем бампере, небольшая замятость на правом пороге от бордюра, парковочный тычок в юбку переднего бампера.

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Если машина, наоборот, пожилая и достаточно потрёпанная, стоит подчеркнуть дополнительными снимками её сильные стороны. Можно подсунуть смартфон под днище, продемонстрировав, что оно без сквозных дыр. Поднять половое покрытие под ногами водителя и переднего пассажира и сфотографировать пол. Нишу запасного колеса в багажнике, которая часто прогнивает насквозь. Пороги, которые уверенно выдерживают домкрат (удачно сохранившиеся в оригинале или наоборот — переваренные и проантикоренные), опять же стоит показать. Тот, кто ищет дешёвую рабочую лошадку без претензий по косметической части, оценит как раз такие фотографии.

Фотографируем салон

Перед съёмкой приведите салон в максимально штатный вид — такой, с каким машина покупалась когда-то (пусть даже и не вами) в автосалоне. Отлепите присоски со стёкол, уберите все дополнительные аксессуары, игрушки-безделушки, типа тупо качающих головой собачек, чётки, иконки, амулеты и иные «ритуальные принадлежности».

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Фотографируем открытые двери с видом на интерьер и пороги (минимум одну водительскую; лучше — обе передних; все четыре — необязательно). Необходимо, чтобы коврики были свежепомытыми или хотя бы не сильно затоптанными. А вот класть на них специальные бумажные листы с принтом подошв не стоит. Такие одноразовые бумажные «коврики» кладут обычно перекупщики и мелкие сомнительные автосалоны, и кого-то такие атрибуты могут смутить.

NEWS.ru

Сделайте снимок приборной панели при запущенном двигателе — чтобы был виден пробег, показания тахометра, а также отсутствие свечения любых лампочек, свидетельствующих о тех или иных неисправностях. Даже если горит лампа недостатка стеклоомывающей жидкости — её лучше погасить перед съёмкой, долив «омывайку».

NEWS.ru

Дополнительные снимки — по желанию. Руль, рукоятка КПП, подушка водительского сидения, иные органы управления, достойный вид которых подтверждает ухоженное состояние автомобиля. Неплохо сфотографировать включённую мультимедийную систему.

NEWS.ru

Собственно, теперь вы знаете всё о правильном фотографировании автомобиля на продажу. Осталось только написать в объявлении правильный сопроводительный текст — но об этом NEWS.ru расскажет в следующий раз.