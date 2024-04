Как дешево отдохнуть в Анапе в 2024-м: цены на туры, билеты и отели

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Отдыхающие на центральном городском пляже Анапы

Приближаются последние даты, когда можно забронировать отдых на майские праздники. Кроме того, проходят акции раннего бронирования летних путевок. NEWS.ru рассказывает, сколько сейчас стоят туры в Анапу, что в них входит, а что нет и какие уже раскуплены.

Сколько путевок в Анапу уже распродано

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил NEWS.ru, что тезис о том, что «на майские праздники вся страна куда-то поднимается и едет, — миф». Если изучить прошлогодние данные, на Первомай в Анапе отдохнули только 3% ее туристов. Все остальные приезжали в другие даты. Такая же картина наблюдается на других отечественных курортах.

По словам Ромашкина, если сейчас бронировать поездку, например, с 28 апреля по 1 мая, то доступно 48 из 100 отелей города с мгновенным подтверждением. Он полагает, что другая половина гостиниц тоже в целом свободна, просто их сотрудники не сразу отвечают на запросы. При этом эксперт отмечает, что те россияне, которые хотели купить путевку на майские праздники, вероятно, уже это сделали.

Если говорить про туры на лето, то они распроданы на 45–50%, утверждает Ромашкин. Соответственно, свободные номера все еще есть. Российские операторы сейчас в основном работают как агрегаторы отелей, так как аэропорт Анапы закрыт, а на поезде ехать долго. По этой причине туркомпании предлагают только размещение, без поездов и перелетов (в Адлер с дальнейшим путешествием на электричке). Решение о том, как добраться до курорта — купить билеты или поехать на личном авто, — туристы принимают сами.

Сколько стоят путевки и билеты

Средняя продолжительность тура на майские праздники — четыре ночи, говорит Ромашкин. Это связано с тем, что в майские праздники будет по четыре выходных дня (28 апреля — 1 мая и 9–12 мая), и туристы, видимо, не берут дополнительный отпуск.

«Путевки на эти четыре ночи в мае в среднем стоят 38 тысяч рублей на двоих. Это отели от трех до пяти звезд с разным видом питания, но в среднем можно говорить о двухразовом, также много предложений с all-inclusive», — отмечает Ромашкин.

Летом продолжительность классического тура составляет уже 10 ночей. Такие путевки стоят в среднем 98 тысяч рублей на двоих. Питание двухразовое или по системе «все включено». Цена указана без учета дороги.

Ромашкин отмечает, что по сравнению с прошлым годом майские туры в Анапу подорожали на 12%, а летние — на 17%. Это связано с общей инфляцией, говорит представитель АТОР. Дорожают продукты, услуги ЖКХ, а также растут затраты на персонал, добавляет он.

Авиабилеты Москва — Адлер — Москва на человека с багажом в праздники обойдутся в 20–25 тысяч рублей, отмечает эксперт.

«Летом мы не ожидаем снижения цен, впрочем, как и сильного подорожания», — утверждает представитель отрасли.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие отели Анапы признаны самыми лучшими

Ранее в АТОР с помощью представителей турбизнеса составили топ-20 лучших отелей в категории 3* по соотношению цена — качество в Анапе. Все они работают по системе «все включено»:

«Ателика Гранд Меридиан»;

Sea Breeze Resort;

Relax All Inclusive;

Ambra All inclusive Resort Hotel;

Marsealan Resort Hotel All inclusive;

«Седьмое Небо»;

«Хуторок»;

«Ближе» (Hotel Blije);

санаторий «Бригантина»;

Olimp Resort Hotel Ultra All Inclusive;

«Парус ALLInclusive»;

пансионат «Чёрное море»;

«Гранд Прибой»;

«Посейдон у моря»;

«Акрополис»;

Abrikos Garden;

«Эмеральдика Family Beach Hotel»;

пансионат «Уральские самоцветы»;

Miracle & N;

«Эмеральд».

Как подчеркивают эксперты компаний Coral Travel, «Дельфин», «Мультитур», Anex, АЛЕАН и Let's Fly (входит в ГК «Слетать.ру»), трехзвездочные гостиницы — это наиболее популярная категория объектов на черноморском курорте. В этом году спрос на них заметно вырос. По наблюдениям сотрудников туроператора «Русский Экспресс», набор услуг трехзвездочного отеля зависит от номерного фонда: чем он больше, тем более разнообразный сервис ждет гостей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Что собой представляют «трешки» в Анапе

Как правило, отели 3* не обладают разнообразной инфраструктурой, но бассейн есть почти в каждом объекте. Анимация — либо ежедневная, либо по выходным, гостиницы предлагают вечерние развлекательные программы, рассказали эксперты Anex. Из последних трендов спроса в сегменте недорогих отелей в Анапе эксперты FUN&SUN отмечают рост популярности апарт-отелей для семейного отдыха. Как правило, на территории таких гостиниц есть бассейн, детская площадка, мангальная зона и номера с кухонной зоной, что особенно востребовано у туристов с маленькими детьми.

Большинство отелей 3* в Анапе работает по системе «все включено» или «полный пансион». Размещение с питанием «завтраки» чаще всего предлагают отели 3* в центральной части Анапы, сообщили в «Русском Экспрессе».

«Отели 3* — это в основном расположенные на Пионерском проспекте пансионаты и санатории, а также бывшие гостевые дома. Руководство новых гостиниц старается получить категорию 4*», — заявили в Coral Travel.

Что касается близости к морю, то в Анапе есть отели 3*, находящиеся на первой береговой линии и на расстоянии 700–800 метров от побережья. «Расположение к морю не привязано к звездности, есть много отелей 3* на первой береговой линии», — поясняют в АЛЕАН.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В каких отелях есть семейные номера и «двушки»

Во многих анапских отелях 3* есть двухкомнатные номера: стандартные, семейные и люкс. Реже встречаются апартаменты или студии с кухней. В список самых бронируемых трехзвездочных гостиниц Анапы, где есть такие категории номеров, вошли следующие:

«Ателика Гранд Меридиан» (номера-студии и двухкомнатные стандарты);

«Ближе» (семейные номера);

«Фея-2» (двухкомнатные стандарты, номера с кухней);

«Фея Sunclub» (двухкомнатные номера и апартаменты);

«Гранд Прибой» (двухкомнатные люксы и семейные номера);

Sea Breeze Resort (номера-студии и двухкомнатные люксы);

Relax All Inclusive (двухкомнатные номера);

«Хуторок» (семейные делюксы, апартаменты с кухней и номера-студии);

«Мечта» (двухкомнатные апартаменты);

Green Park Hotel (двухкомнатные семейные номера и апартаменты);

«Золотой Берег» (двухкомнатные люксы и двухуровневые деревянные коттеджи);

«Рябинушка» (двухкомнатные номера);

«Надежда» (апартаменты с кухней);

Costa Alta (двухкомнатные семейные, сьюты и люксы);

«Астория» (двухкомнатные номера и коттеджи).

Размещение с домашними животными доступно в отеле Fioleto Family Resort Ultra All Inclusive Anapa Miracleon 4*. Для этого нужно бронировать номера категорий Superior with balcony (dog friendly) и Junior with balcony (dog friendly).

