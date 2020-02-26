https://static.news.ru/photo/229e6142-5870-11ea-8a84-fa163e074e61_660.jpg Айшат Кадырова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Показ новой коллекции «История любви» модного дома Firdaws, который возглавляет Айшат Кадырова, прошёл в Париже с участием известных художников, политиков, модельеров. Об этом рассказал её отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, модельер создала одежду, которая «не оставила равнодушным ни одного знатока и ценителя великолепных нарядов».

Показ состоялся в рамках проекта «Русские сезоны» и был приурочен к десятилетию бренда. Под музыку чеченского симфонического оркестра коллекцию представляли модели из Австралии, Нидерландов, Франции, Китая, Найроби, Кении, России и других стран.

Это был не просто традиционный вечер моды, а рассказ о романтической любви, навеянный историей преподнесенного мной букета эдельвейсов Медни Мусаевне (супруга главы Чечни. — NEWS.ru), — написал Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что идею создания коллекции Айшат вынашивала в течение восьми лет.

Глава Чечни выразил уверенность, что показ во французской столице имеет большое общественное значение, поскольку европейские ценители красоты «увидели, что чеченский народ имеет прекрасную культуру, включающую не только музыку, литературу, искусство, но и изысканную моду».

Дом моды Firdaws был создан в 2009 году Медни Кадыровой. Айшат Кадырова возглавила его в 2016 году. В 2011 году Firdaws в Москве получил Гран-при международного конкурса модельеров «Кутюрье года». В сентябре 2019 года, как писал NEWS.ru, дом моды открыл первый бутик в столице. Все представленные в нём наряды созданы вручную.