Испанцы назвали самые закоренелые стереотипы о русских

Испанию ежегодно посещают сотни тысяч российских туристов, но сами испанцы редко на самом деле представляют себе, что такое Россия. У них много стереотипов о русских, навязанных как СМИ и Интернетом, так и самими туристами из России. Как пишет РИА ФАН, жители испанской Валенсии, например, признались, что чаще всего при упоминании РФ у них в головах возникает страна, где очень холодно и пьют много водки.

Знаю, что Россия — это страна, где очень холодно и пьют много водки. Это первое, что приходит в голову. Очень тёплая одежда и рюмка водки нужны, чтобы согреться, — сказала местная девушка.

Молодой человек поддержал её, отметив, что представляет самих русских очень крепкими людьми, «крепкой нацией». Он признался, что исходит из знаний об истории России — революции и участии во Второй мировой войне.

Негативный стереотип, который есть в Испании о русских, заключается в том, что их часто ассоциируют с мафией. Когда мы видим кого-то из России, сразу думаем о мафии, — добавил он.

При этом ни один из россиян, с которыми он был знаком, не имел отношения к криминальным группировкам.

А те испанцы, которые бывали в России, делятся только положительными эмоциями и ничего плохого про страну сказать не могут. Многие посещают Москву и Петербург, говорят о красоте Эрмитажа. Единственное, что смущает туристов, — «слишком суровые» сотрудники таможни, особенно женщины.

Россиянок во всём мире считают красавицами, но не только это делает их самой узнаваемой нацией на зарубежных пляжах. Российская туристка, которая достаточно часто путешествует, ранее рассказала, как отличает соотечественниц от иностранок.