Цвет от переедания: как правильно обустроить квартиру во время пандемии

Россияне всё больше времени проводят в своих домах. Одни из-за распространения коронавируса были переведены на удалённую работу, другие предпочитают в холодное время года выходить на улицу как можно реже. Какой бы ни была причина, людям сегодня как никогда хочется ощущать максимальный комфорт и спокойствие в своём гнёздышке. От интерьера квартиры зависит не только настроение человека, но и его работоспособность, что крайне актуально в сегодняшних реалиях. О том, как правильно обустроить квартиру во время пандемии, — в материале NEWS.ru.

В первую очередь важно уделить внимание цветовой гамме жилища. Ведь она вызывает у человека определённые эмоции, которые влияют на выработку гормонов и, как следствие, на настроение. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала психолог Ксения Аверс.

В квартире следует отказаться от жёлтого и синего цвета. Первый нередко вызывает тревогу, а второй и вовсе признан самым депрессивным в интерьере, пояснил специалист. Также по возможности стоит заменить тёмные тона серого и коричневого. Эти цвета угнетают человека и зачастую становятся причиной плохого настроения, отмечает Аверс.

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Стоит остановить свой выбор на светлых оттенках. Они, как белый лист, будут давать человеку энергию. А бежевые цвета создадут атмосферу тепла и уюта, поясняет специалист. В светлых пространствах легче просыпаться, работать и заниматься творчеством.

Чтобы светлый интерьер не был скучным и быстро не надоел, следует разбавить его яркими акцентами. Поставьте на стол и подоконник живые цветы, на кровать положите разноцветные подушки, а на окно повесьте шторы цвета моря. В таком интерьере вы точно ощутите спокойствие и психика будет гораздо быстрее восстанавливаться от внешнего стресса, что особенно важно в период пандемии. Ксения Аверс психолог психолог

Во время самоизоляции также стоит обратить внимание на оранжевый цвет — он поднимает настроение и прекрасно подходит для зала и детской комнаты. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала психолог Анна Неги.

Цвет апельсина можно «задействовать» в шторах. Это не будет выглядеть броско или неординарно, потому что окно в подсознании ассоциируется с утренней зарёй и оранжевым закатом.

При плохом настроении психолог советует обратить внимание на розовый цвет. Однако из-за сильного успокаивающего эффекта он не рекомендован людям, которые систематически страдают меланхолией. А вот от красного цвета стоит отказаться — в некоторых случаях он провоцирует повышение частоты дыхания и кровяного давления.

Цвет от переедания

На кухне рекомендуется покрасить стены в небесно-голубой цвет — он снижает аппетит, поясняет Аверс. От переедания также спасёт маленькая посуда светлых тонов. На ней еда выглядит контрастно. А вот на тёмной большой посуде порции кажутся гораздо меньше.

Больше всего аппетит увеличивают жёлтый и оранжевый цвета — они способствуют выработке желудочного сока, отмечает Неги.

Я бы рекомендовала во время пандемии приобрести на кухню серую посуду. Этот цвет не только притупляет чувство голода, но и прекрасно успокаивает нервную систему. Непринуждённая обстановка, отсутствие тревоги и возможность поддержать стройную фигуру с серой посудой вам гарантированы. Анна Неги психолог психолог

Предметы интерьера для спокойствия

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Расслабиться и избавиться от плохих мыслей в пандемию поможет кресло-качалка. Сегодня оно вновь стало популярно. Если раньше этот предмет можно было встретить исключительно в классических интерьерах у камина, то сейчас лучшие дизайнеры мира создают десятки уникальных модификаций таких кресел. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила дизайнер и основатель студии интерьерных решений Инна Каминская.

Также стоит обратить внимание на мебель с реклайнерами. Сегодня она крайне популярна благодаря механизму, который трансформирует спинку и изножье в удобное положение.

Не стоит забывать и о тактильном комфорте. Получить его поможет постельное бельё из жаккарда, сатина и перкаля, поясняет Каминская.

Не менее важно позаботиться о правильном освещении в жилище. Оно тоже достаточно сильно влияет на состояние человека — особенно в период удалённой работы. Поэтому будьте очень внимательны при выборе светильников. Рекомендую обратить внимание на те, которые имеют органические светодиоды. Они обеспечивают ультрамягкий и комфортный для глаз свет, очень похожий на естественное освещение. Инна Каминская дизайнер и основатель студии интерьерных решений дизайнер и основатель студии интерьерных решений

Добавить уюта в жилище также помогут ковры. Причём сегодня их актуально размещать практически на всех поверхностях, включая потолки. Ведь яркие графические элементы и абстрактные причудливые узоры делают из ковров самостоятельные арт-объекты и поднимают настроение, подытожила Каминская.