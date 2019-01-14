Обычное яйцо набрало 24 млн просмотров в Instagram

https://news.ru/storage/news/bb9649da4bcef6bd82c5262842c78ac6/ac9942cc-a1fe-49b8-8fdd-5cc2c8c2bdd2_850.jpg CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Изображение обычного яйца собрало более 24 млн лайков в Instagram — и это по состоянию на раннее утро понедельника. Неожиданно для всех яйцо стало самым любимым сообщением платформы.

Впервые мега-популярное яйцо было опубликовано 4 января в учетной записи под названием — wait for it — @world_record_egg. Неясно, почему было вывешено именно это яйцо или есть ли какой-либо глубокий смысл в сообщении. Так или иначе, но это может быть самое популярное яйцо в истории.

Предыдущий рекорд Instagram принадлежал знаменитости Кайли Дженнер: её очаровательное фото с малышкой Сторми, представленное на суд зрителей в феврале прошлого года, получило 18 млн лайков. Многочисленные комментаторы обсуждают победу яйца над Кайли Дженнер. Дженнер не смогла смириться с поражением. Она ответила собственным постом, разбив яйцо на улице и сделав фотографию, которая также быстро набрала более 11 млн лайков.

Ранее в российских соцсетях бурно обсуждалась тема «десятого яйца»: тара, рассчитанная на 9, а не на 10 яиц, навела россиян на мысль о высокой инфляции, ловко замаскированной за счёт уменьшения количества товара в упаковке. Огромное число карикатур на эту тему вылилось в ленты пользователей Facebook, «ВКонтакте» и других платформ, вызвав в конечном итоге раздражение и недоумение у многих.

Сергей Булкин, Facebook.

Существуют упаковки по четыре яйца, по шесть яиц, по десять, по тридцать. Теперь — по девять. Что за срач-то стоит, а? Или какой ипанутый блогер оторвал жопу от компьютера и в магазин сходил. Ну вдруг для таких будет открытие — яйца куры несут, прикиньте, по одному. Офигеть, да!!!

