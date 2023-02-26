Игра года или раздутая пустышка? Почему все говорят о Hogwarts Legаcy NEWS.ru рассказывает о феномене игры, которая нравится и раздражает геймеров одновременно

Фото: shutterstock.com

Больше 20 лет все, что связано со вселенной Гарри Поттера, вызывает колоссальный интерес по всему миру. Сейчас он прикован к новой игре Hogwarts Legаcy («Хогвартс Легаси»), которая вышла в феврале на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows. За короткий срок она установила абсолютный рекорд по количеству зрителей для одиночной игры на Twitch и стала самой продаваемой в Британии, побив 22-летний рекорд Elden Ring. Обозреватель NEWS.ru окунулся в волшебный мир Гарри Поттера и рассказывает, почему игра Hogwarts Legаcy уже стала новым культурным феноменом, несмотря на существенные недостатки.

Почему выход Hogwarts Legаcy вызвал скандал

О том, что Hogwarts Legаcy не просто очередная игрушка для геймеров, стало понятно задолго до официального анонса. Еще в 2018-м на YouTube появился трейлер предполагаемой игры о волшебном мире Гарри Поттера, который удалили уже через час. Но этого времени хватило, чтобы подхлестнуть интерес поттероманов. Пока Warner Bros. Games, Wizarding World и студии Portkey Games и Avalanche корпели над разработкой, поклонники саги пытались справиться с дилеммой: радоваться ли им новой игре или бойкотировать писательницу Джоан К. Роулинг за высказывания о трансгендерах.

Фото: shutterstock.com

Согласно исследованию издания Bloomberg, некоторые поттероманы так и не сумели простить «предательства» Роулинг и не хотят тратить деньги на продукты, связанные с ее книгами. Многие активисты призывали полностью бойкотировать игру, утверждая, что любая поддержка Hogwarts Legacy способствует трансофобии в обществе. В идеале активисты настаивали на запрете говорить о тогда еще будущей игре и о Гарри Поттере в целом. В ответ на это компания Warner Bros., стремившаяся создать благоприятный образ своему проекту, добавила трансгендерного персонажа и позволила игрокам смешивать голоса и телосложения героев.

Что за игра Hogwarts Legаcy: герои, сюжет, обзор

В Hogwarts Legаcy нет ни Гарри Поттера, ни Рона с Гермионой и ни даже Волан-де-Морта с Дамблором. Действие игры стартует в 1890 году. Это за 35 лет до начала саги о «Фантастических тварях» и за 102 до начала приключений Гарри и его друзей. Школой чародейства и волшебства Хогвартс управляет профессор Финеас Найджелус Блэк, далекий родственник Сириуса Блэка, впоследствии ставший крестным отцом Поттера. Игроку предстоит создать абсолютно нового персонажа, самостоятельно настроить внешность, цвет кожи и тембр голоса и только потом отправиться в знаменитую школу чародейства и волшебства Хогвартс.

Вот только студент (или студентка), за которого предстоит играть, совсем не 11-й первокурсник, как гласит канон, а сверхталантливый и великовозрастный магический вундеркинд. Поэтому его распределяют сразу на пятый курс. При этом герой не знает даже самых базовых заклинаний вроде «Вингардиум Левиоса» или «Остолбеней». Зато обладает некой древней силой, которая встречается куда реже, чем умение разговаривать на змеином языке.

Такой ход позволил создателям в ускоренном темпе открыть игрокам доступ к массе сложных заклинаний и даже непростительным заклятиям. Да, пользователь сможет умертвить неприятеля «Авада Кедаврой», а еще свободно исследовать тёмные и опасные окраины Хогвартса.

Обычный день студента-волшебника начинается с нескольких уроков по травологии, защите от темных искусств и трансфигурации. Персонаж постепенно учится новым заклинаниям, которые обязательно пригодятся в бою, а потом бежит открывать спрятанные сундуки с сокровищами, которых в Хогвартсе тысячи, или помогать однокурснице спасти гиппогрифа от рук браконьеров. Исследуя насыщенный на дополнительные квесты мир, можно натолкнуться на злых волшебников, попытаться раскрыть заговор гоблинов, заглянуть в местную парикмахерскую, купить пару драконьих яиц и, конечно, посетить «Сладкое королевство» в Хогсмите. Одним словом, «Хогвартс Легаси» — рай для всех преданных поклонников «Гарри Поттера».

Знатоки мира смогут исследовать все уголки знаменитого замка, найти спрятанные сокровища, тайные комнаты, разглядеть «живые» картины, памятники, погладить местных кошечек и пообщаться с полтергейстом Пивзом, знакомым многим по книгам Роулинг.

Критика Hogwarts Legаcy

Еще на этапе анонса геймеров пугали гигантской картой игры, которая потребует двух сотен часов для полного прохождения основного сюжета и всех скрытых квестов. В Hogwarts Legаcy действительно каждый найдет себе занятие по душе, хотя уникальных активностей не так много, как может показаться на первый взгляд.

Можно сконцентрироваться на основном сюжете, но и к нему у пользователей наибольшее число претензий. В самом начале игры кажется, что масштабному открытому миру Хогвартса соответствует такой же насыщенный и глубинный сюжет. Вряд ли кто ждал от компьютерной игры перипетий каноничных книг Роулинг, но стать частью разнообразной, увлекательной, жуткой и впечатляющей истории точно хотел стать каждый игрок. К разочарованию многих, такого не произойдет.

Фото: shutterstock.com

Сюжет крутится вокруг главного героя и древней магии. Персонажу встретятся на пути хорошие и плохие волшебники, так что ключевая мысль строится вокруг классической битвы добра со злом. Авторы игры не заморачивались созданием сложноустроенных персонажей, чьи поступки могли бы заставить игрока пойти на сделку с совестью. А ведь предпосылки к такому давала сама Роулинг в книгах. Например, многовековое угнетение домашних эльфов волшебниками или изгнание кентавров в Запретный лес. Увы, серьезная драматургия точно не главный козырь Hogwarts Legаcy.

Казалось бы, им должна стать графика. Но за годы разработки она заметно устарела. В итоге геймеры получили не детализированную картинку образца 2022 года, а ее слегка размытую версию. Особенно это заметно на лицах персонажей.

Многих поклонников «поттерианы» расстроило отсутствие квиддича, главной спортивной игры волшебного мира. Создатели объяснили это тем, что директор Блэк временно запретил соревнования. При этом летать на метле все-таки можно. Более того, разработчики запланировали еще полеты на гиппогрифах и фестралах. Так что игроки вдоволь смогут напрактиковаться в пилотировании.

Очередная игра или важнейший релиз в индустрии?

Но достаточно ли всего этого, чтобы назвать Hogwarts Legаcy игрой года или новым культурным феноменом? И да и нет. Творение Avalanche Software точно не произвела революцию в индустрии. Более того, если ставить ее в один ряд с аналогичными RPG-играми с открытым миром, то она сильно проигрывает тому же «Ведьмаку. Дикая охота» или Skyrim. И при этом Hogwarts Legаcy остается крепким продуктом не только для тех, кто знает, что такое «выручай-комната» и игра в «плюй-камни», но и далеким от поттерианы геймерам. В Hogwarts Legаcy просто приятно находиться, рассматривать детали замка и наслаждаться заглавной музыкальной темой саги, написанной Джоном Уильямсом.

Разработчики проделали огромную работу, подарив поттероманам то, чего они ждали 10 лет. А колоссальный интерес к игре может говорить еще и о нарастающем тренде на кросс-медийные франшизы. В ближайшие годы нас ждет еще много игр по всемирно известным блокбастерам: Джеймс Бонд, Индиана Джонс, Росомаха, Чудо-женщина. Это легко объясняется тем, что причастность к большому бренду помогает издателям пройти отметку в десятки миллионов копий на самом старте продаж.

Без заложенной Джоан Роулинг истории не было бы ни хороших отзывов (проект набрал 84 балла на Opencritic при 110 рецензиях), ни высоких продаж. Возможно, Avalanche Software проведут качественную работу над ошибками и не остановятся в разработке последующих частей Hogwarts Legаcy, совершенствуя картинку и развивая драматургию.