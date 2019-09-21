Общеизвестно, что жители Скандинавии считаются одними из самых счастливых людей на земле. Существует рейтинг стран мира, оценивающий уровень счастья населения (World Happiness Report), основу которого составляет ежегодное исследование Колумбийского университета. С 2012 года и по сей день Дания неизменно входит в тройку лидеров. News.ru изучил специфику жизни датчан и секреты их благополучия.

В последнее время всё чаще используется датское слово Hygge («Хюгге»), которое переводится как приятная атмосфера, уют. Но на самом деле для жителей Дании это слово представляет более сложное понятие, которое вряд ли можно однозначно перевести на русский язык. Это образ жизни, который включает в себя вкусную еду, отпуск и выходные, проводимые с любимыми, тёплую атмосферу дома, которая всегда дополняется свечами, дизайнерским светильником и красивой посудой, множеством любимых занятий, которые непременно приносят удовольствие, а также другие традиции.

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Возросшая популярность «Хюгге» объясняется не одной книгой, посвящённой данному феномену. Но, пожалуй, главная из них — «Хюгге, или Уютное счастье по-датски». Её автор Хэлен Рассел переезжает из Лондона в холодную Данию и пытается разобраться в традициях и привычках местных жителей, попутно задавая им вопрос: «На сколько баллов из 10 вы бы оценили уровень своего счастья?» И тут самое интересное — ответы опрошенных всегда варьируются от 8 до 10 баллов.

Что же позволяет датчанам чувствовать себя столь счастливыми? Вряд ли только знаменитые датские булочки. Кстати говоря, их оригинальный вариант значительно отличается от того, что можно найти на полках булочных других стран. При изучении культуры Дании в первую очередь выделяется то, что в стране всё детально урегулировано — от медицинского и социального обеспечения до использования флагов, от сортировки и утилизации отходов до передвижения велосипедистов и вступления подростков в религиозные общины.

Однако законодательно закреплены только аспекты, необходимые для нормального функционирования общества. Многие вопросы разрешаются условными договорённостями жителей, устоявшимися традициями, что вовсе не обязательно фиксируется на бумаге, но неукоснительно соблюдается всеми. В противном случае люди оказываются без средств к существованию и поддержки сограждан. Но это редкий случай.

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Согласно исследованиям социологов, жители Скандинавии больше, чем граждане иных стран, доверяют друг другу, государству, королеве, правовой системе. Именно это и облегчает жизнь населения, ведь всё детально урегулировано. Если же датчанам кажется, что что-то неэффективно или неправильно, большую роль играют профсоюзы, действительно способные оказывать влияние на любые правила, установленные в стране, а каждый житель имеет право высказывать своё мнение и выступить с законодательной инициативой.

Свободомыслие, кстати, как одна из основ демократического общества, взята за основу всех датских общеобразовательных заведений, где наряду с уважением к преподавателю определяющей характеристикой является равенство обучающего и ребёнка, а также поощряются любые высказывания детей.

Но должно же быть что-то ещё, что заставляет датчан чувствовать себя абсолютно счастливыми при бесконечных осадках и пасмурной погоде, невыносимо холодной зиме и не менее дождливом лете. Датчане шутят, что времена года в их стране можно отличить на ощупь — летом дождь теплее.

Датчане привыкли всё тщательно планировать заранее, а также не беспокоиться лишний раз из-за чего бы то ни было, так как доверяют государству и уверены, что оно о них позаботится. За что, кстати говоря, прилично платят — около 50% налогов. Но, по их мнению, власти оправдывают вложенные ими средства.

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Единственным, что жители Дании не могут контролировать, остаётся погода, но они любят свой холодный климат, так как он позволяет им быть чаще со своими близкими. С ноября практически по май в Дании длится холодный сезон, все спешат после работы домой, не задерживаясь ни на прогулки, ни на походы в кафе или рестораны, предпочитая встречаться с друзьями дома. Зимой улицы города пусты, а в период празднования Нового года они буквально запираются в своём уютном гнёздышке. Ввиду отсутствия работающих магазинов в рождественские праздники всё необходимое приобретается заранее, а витамин D дальновидно раскупается уже в сентябре, чтобы компенсировать недостаток солнца.

Свечи, мягкие пледы, вкусные ужины, огонь, тщательно отобранные сервизы посуды, непременно большой деревянный обеденный стол, дизайнерские лампы — всё это создаёт особенный уют и комфорт в доме. Хозяева вкладывают в его обустройство значительное количество средств, сил, времени и любви и с удовольствием проводят там большую часть своей жизни.

Согласно исследованию крупнейшего британского профсоюзного объединения Trades Union Congress (TUC), датчане занимают первое место по производительности труда при низкой продолжительности рабочей недели — 37,7 часа. При этом Хэлен Рассел в своей книге пишет, что датчане искренне любят то, чем занимаются, и не боятся менять работу, делая это до тех пор, пока не найдут нужную. Именно немыслимо высокие налоги позволяют им вести себя подобным образом. В то же время государство гарантирует датчанам в случае увольнения помощь в устройстве их на новое место в течение трёх месяцев, выплачивая в периоды отсутствия зарплаты достойные пособия.

Одной из удивительных черт датских жителей является их участие во множестве кружков, групп и сообществ. Практически все мужчины Дании являются заядлыми охотниками или рыболовами, но вместе с тем непременно ходят в бассейн по вторникам и четвергам, на кружок очумелых ручек в понедельник, на встречи с профсоюзом в субботу и на уроки немецкого по средам.

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Жители Дании не перестают учиться. Курсы иностранных языков вводятся с самого раннего возраста, что не только тренирует мозг, но и помогает им чувствовать себя увереннее, а также открывает возможность путешествовать и общаться за пределами своей страны, так как датский язык за границей редко изучают даже в качестве факультативного.

Любопытно, что Хэлен Рассел в своей книге пишет, что на датчанина в среднем приходится больше литров алкоголя, чем на жителя какой-либо другой страны. Несмотря на это, они активно и регулярно занимаются спортом. Конечно, уверенности в том, что это компенсирует вред здоровью, нет, но точно физическая нагрузка помогает населению чувствовать себя лучше и энергичнее в повседневной жизни.

В итоге множество факторов заставляют чувствовать этих скандинавских жителей себя столь счастливыми. Уютный дом, занятия спортом, активная учёба, несколько хобби, вечера с близкими — вот он, секрет счастья, который пригодится не только датчанам.