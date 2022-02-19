Художник на печатной машинке из 100 тысяч букв нарисовал Биг Бен
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:30, 21 февраля 2022
Фото: pixabay
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Британский художник Джеймс Кук из города Брейнтри (Великобритания) на две недели посетил Лондон, чтобы при помощи антикварной печатной машинки нарисовать Биг Бен. Он напечатал более 100 тысяч букв, цифр и знаков препинания для создания пяти полотен, на которых целиком изображен британский парламент с его главной достопримечательностью.
В преддверии моей лондонской выставки в апреле я создал новые арты при помощи пишущих машинок в Лондоне. Покажу этот покадровый ролик, снятый с Пути Темзы, прямо напротив Вестминстерского дворца. Это было снято ещё в январе. Рисунок был напечатан на пишущей машинке SCM 1970-х годов, и на его создание ушло две недели, — сообщил художник.
Внутри рисунка скрыто много скрытых посланий, рассказал художник. Они написаны машинописным шрифтом, но ни одно из них не является политическим. Поклонники могут разгадать послания об архитектуре и конструкции Дворца.
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