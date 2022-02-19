Художник на печатной машинке из 100 тысяч букв нарисовал Биг Бен

Британский художник Джеймс Кук из города Брейнтри (Великобритания) на две недели посетил Лондон, чтобы при помощи антикварной печатной машинки нарисовать Биг Бен. Он напечатал более 100 тысяч букв, цифр и знаков препинания для создания пяти полотен, на которых целиком изображен британский парламент с его главной достопримечательностью.

В преддверии моей лондонской выставки в апреле я создал новые арты при помощи пишущих машинок в Лондоне. Покажу этот покадровый ролик, снятый с Пути Темзы, прямо напротив Вестминстерского дворца. Это было снято ещё в январе. Рисунок был напечатан на пишущей машинке SCM 1970-х годов, и на его создание ушло две недели, — сообщил художник.

Внутри рисунка скрыто много скрытых посланий, рассказал художник. Они написаны машинописным шрифтом, но ни одно из них не является политическим. Поклонники могут разгадать послания об архитектуре и конструкции Дворца.

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