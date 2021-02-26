Хромченко рассказала, какие цвета волос делают внешность моложе

https://static.news.ru/photo/c552bc48-78a0-11eb-8079-96000091f725_660.jpg Эвелина Хромченко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко назвала цвета волос, которые старят внешность, и те, которые её молодят. Телеведущая показала это на примере очередной героини.

Пришедшая на программу 35-летняя женщина выглядела значительно старше своего возраста из-за своих габаритов и оранжевого цвета волос. Также злую шутку сыграл неправильно подобранный стиль в одежде.

Кадр из программы "Модный приговор"

По мнению Эвелины Хромченко, любовь ко всему яркому сыграла с героиней злую шутку.

Она растила оранжевый цвет у себя на голове, и это её взрослило. Потому что все волосы «вырвиглаз» при крупном объёме лица и при габаритных формах всегда, вот просто запомните это, всегда взрослят, — пояснила фешен-эксперт.

Чтобы не выглядеть старше своего возраста, Хромченко посоветовала женщинам обращать внимание на конкретные оттенки.

Единственный способ избежать этого — это сделать очень светлый блонд. Это тоже цвет. Иногда даже платина, которая напоминает седину, делает женщину моложе, нежели вот такой оранжевый «вырвиглаз», — рекомендовала телеведущая.

Героиню к концу программы выкрасили в благородный шоколадный цвет, и она стала выглядеть на свой возраст.

Кадр из программы "Модный приговор"

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